Черное море у берегов Крыма похолодает из-за перемещения воды от краснодарских берегов

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Температура воды в Черном море у берегов Крыма в ближайшие дни понизится из-за того, что туда переместятся водные массы, сейчас находящиеся у краснодарского побережья, где температура моря составляет от плюс 17 градусов, сообщил ТАСС в понедельник представитель гидрометцентра Краснодарского края.

"Водная масса, которая сейчас около Новороссийска, будет смещаться в сторону Анапы и постепенно уходить к крымским берегам. Скорее всего вода у крымских берегов будет попрохладнее, но не сказать, чтобы очень холодная. Завтра-послезавтра мы ждем экстремальную жару по краю - до 40 градусов, и вода будет интенсивно прогреваться", - сказал собеседник.

Он уточнил, что в Краснодарском крае море уже становится теплее - в Сочи температура воды достигают 25-27 градусов. Самая низкая температура в наиболее северных районах: около Новороссийска - плюс 17 градусов, в Анапе - плюс 20. По его данным, подобные понижения воды не редкость для черноморского побережья, они происходят как летом, так и зимой.

Ранее сообщалось, что из-за понижения температуры воды на пляжах Анапы запрещено купание. В Новороссийске запретов нет, однако рекомендуют не окунать в холодную воду детей. Как рассказал ТАСС завкафедрой восстановительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины Кубанского государственного медуниверситета, член-корреспондент РАМН Анатолий Быков, купаться в воде с температурой около 16 градусов могут только закаленные люди. Для большинства отдыхающих такая температура некомфортна, зато они могут попробовать закаливание.

"Они могут начать с растираний, потом окунаний - такие режимы возможны. Единственное, что для лиц, которые страдают заболеваниями, например, сердечно-сосудистой системы, это нежелательно. Там [в Анапе и Новороссийске] есть санаторно-курортный сектор, и гости санаториев могут получить рекомендации по этому поводу от врачей", - добавил Быков.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.