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Минприроды РФ сформирует онлайн-карту всех региональных операторов утилизации мусора

Общество
9 июля, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Властям регионов рекомендовано срочно утвердить тарифы по утилизации отходов

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минприроды России сформирует онлайн-карту всех региональных операторов утилизации мусора. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

Властям регионов РФ рекомендовано срочно утвердить тарифы по утилизации отходов, определиться с необходимыми объектами сбора, сортировки и переработки отходов всех видов.

"Универсального решения вопроса эффективного управления отходами для всех регионов нет, в каждой территории будут свои особенности. Но сроки и требования качества для всех уже едины. Вижу, что дополнительно нам предстоит разработать стандарты требований для региональных операторов, это мы сделаем. Но регионам всё, что зависит от них, надо успеть подготовить", - цитирует пресс-служба главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.

По итогам совместной работы над совершенствованием системы обращения с отходами будет сформирована общероссийская онлайн-карта со всеми объектами отрасли и схемами транспортировки отходов.

Отмечается, что Минприроды России составило соответствующие поручения с указанием сроков и ответственных за исполнение. Контроль будет осуществляться постоянно.

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