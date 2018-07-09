Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Ганичева

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя Валерия Ганичева, который скончался в воскресенье на 85-м году жизни. Текст телеграммы опубликован в понедельник на официальном сайте Кремля.

"Валерий Ганичев был талантливым писателем и журналистом, настоящим энтузиастом, просветителем и подвижником. Многогранная востребованная деятельность, весомый личный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, литературного, духовного наследия снискали ему высокий общественный авторитет и признание", - говорится, в частности, в телеграмме.

"Добрая память о Валерии Николаевиче Ганичеве навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, коллег и учеников, многочисленных почитателей его творчества", - добавил президент.

Валерий Ганичев умер 8 июля. Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". В 1978-1980 годах он был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 ода). Был председателем правления Союза писателей России (1994-2018).