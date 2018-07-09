Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валерия Ганичева

Общество
9 июля, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Президент назвал писателя "настоящим энтузиастом, просветителем и подвижником"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя Валерия Ганичева, который скончался в воскресенье на 85-м году жизни. Текст телеграммы опубликован в понедельник на официальном сайте Кремля.

Смотрите также
Валерий Ганичев, 1980 год

Биография бывшего председателя Союза писателей России Валерия Ганичева

"Валерий Ганичев был талантливым писателем и журналистом, настоящим энтузиастом, просветителем и подвижником. Многогранная востребованная деятельность, весомый личный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, литературного, духовного наследия снискали ему высокий общественный авторитет и признание", - говорится, в частности, в телеграмме.

"Добрая память о Валерии Николаевиче Ганичеве навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, коллег и учеников, многочисленных почитателей его творчества", - добавил президент.

Валерий Ганичев умер 8 июля. Ганичев известен своими романами "Адмирал Ушаков", "Росс непобедимый". В 1978-1980 годах он был главным редактором газеты "Комсомольская правда", изданий "Роман-газета" (1981-2001), "Роман-журнал. XXI век" (с 1998 ода). Был председателем правления Союза писателей России (1994-2018).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
5
Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!