Звезда фильма "Такси" в Ярославле получил паспорт туриста Золотого кольца

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июля. /Корр. ТАСС Светлана Сергеева/. Французский актер Сами Насери, известный по роли в фильме "Такси", получил паспорт туриста Золотого кольца во время международного кинофестиваля "В кругу семьи" в Ярославле. Об этом ТАСС сообщила арт-директор некоммерческого партнерства "Золотое кольцо", продвигающего бренд турмаршрута, Юлия Смук.

"В рамках культурной программы кинофестиваля "В кругу семьи" в Ярославле Сами Насери посещал туристический квартал Злато место, где находится "Паспортный стол Золотого кольца". Здесь ему выдали документ, и он посетил объекты туристического квартала", - рассказала Смук.

По ее словам, после получения паспорта туриста Насери отправился в Резиденцию главной масленицы страны, где отведал блинов по старинным рецептам. Актер сказал, что счастлив получить необычный документ.

Насери стал первой иностранной знаменитостью, получившей паспорт туриста Золотого кольца. До этого документ получали звезды российского кино.

Как сообщалось ранее, проект "Паспорт Золотого кольца" был презентован в сентябре 2017 года. Паспорта предназначены для туристов, путешествующих по популярному маршруту, и предоставляют их обладателям право на скидки и бонусы в гостиницах, ресторанах и музеях-партнерах проекта. Проект реализован в рамках работы Союза городов Золотого кольца, который объединяет работу всех городов турмаршрута в сфере туризма.

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.