Фитнес-приложение раскрыло информацию о местоположении сотрудников спецслужб по всему миру

ТАСС, 9 июля. Популярное мобильное приложение для занимающихся физкультурой и спортом Polar Flow позволяет получать конфиденциальную информацию о местоположении военнослужащих и сотрудников спецслужб США и других стран. Об этом сообщил в понедельник сайт Bellingcat, сотрудники которого провели расследование совместно с нидерландской газетой Correspondent.

Таким образом, приложение Polar Flow стало второй прикладной программой для фитнеса, применение которой сотрудниками силовых структур могло привести к утечке конфиденциальных или секретных данных. Ранее в этом году американская газета The Washington Post сообщила, что социальная сеть для спортсменов Strava позволяет обнаружить военные базы на всей планете.

Открытые данные

Авторы журналистского расследования Bellingcat и Correspondent установили личности 6500 пользователей фитнес-трекера Polar Flow, работавших на 200 секретных объектах по всему миру. Эта программа, отслеживающая состояние организма во время занятий спортом, передавала на открытый портал информацию о месте, в котором они проводят свои тренировки, а также имена пользователей. Данные о местоположении клиента, зафиксированные при помощи системы глобального позиционирования GPS, можно было получить на находящемся в открытом доступе интернет-сайте Polar Flow. Дополнительную информацию о пользователе можно было получить из других открытых источников в интернете.

Среди пользователей, которых можно было отслеживать при помощи фитнес-трекера Polar Flow, по словам авторов расследования, были сотрудники ФБР и Агентства национальной безопасности, а также высокопоставленный американский офицер, проходящий службу на военной базе, где размещено ядерное оружие. Среди пользователей, местонахождение которых можно отследить, авторы расследования обнаружили военных летчиков западной коалиции, наносящих удары по группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), американских военных, находящихся в защищенной "зеленой зоне" в столице Ирака Багдаде и западных военных советников в Афганистане.

Заявление разработчика

Финская компания Polar, разработчик Polar Flow, опубликовала на своем сайте заявление, в котором говорится, что утечки личных данных через это приложение не было. Компания сообщила, что она приостановила действие функции своей программы, позволявшей получать информацию о пользователе.

Polar напоминает, что клиенты могут сами принимать решение о том, делать ли доступными свои личные данные для открытого доступа. Она предупредила пользователей, что они сами должны позаботиться о том, чтобы отключить эту функцию и не разглашать конфиденциальные данные о своем местоположении.

Фитнес как угроза нацбезопасности

В январе газета The Washington Post сообщила, некоторые приложения и социальные сети для спортсменов позволяют обнаруживать расположение военных баз. В качестве примера была названа соцсеть Strava, которая базируется в Сан-Франциско и предлагает GPS-приложение для бегунов, велосипедистов, лыжников, альпинистов и других любителей спорта.

20-летний студент из Австралии Натан Разер по интерактивной карте Strava Global Heat Map проверил, можно ли узнать, где занимаются спортом американские солдаты в Сирии. Пользователи Twitter, пойдя по стопам Разера, нашли маршруты пробежек около предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо (Сомали) и место дислокации зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене.