Установлены личности двух зрителей, выживших в кинозале при пожаре в "Зимней вишне"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следствие установило личности двух последних зрителей, выживших в кинозале при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам встречи председателя Следственного комитета Александра Бастырыкина с родственниками погибших.

"Установлены личности двоих последних зрителей, выживших при пожаре, - мужчины с дочерью. На идентификацию выживших потребовалось значительное время, поскольку эта процедура требовала сравнения данных с видеокамер, фиксирующих момент входа и выхода посетителей ТРЦ", - сказала она.

По просьбе родственников погибших также были проведены дополнительные допросы сотрудницы кинозала об обстоятельствах информирования посетителей о ЧП и порядке эвакуации из помещения. "Также проведен следственный эксперимент, в рамках которого в максимально схожем по параметру зрительном зале были размещены статисты. В эксперименте приняли участие специалисты-техники, эксперты- психологи и фоноскописты", - рассказала Петренко.

По его результатам назначены различные судебные экспертизы, заключения которых позволят оценить уровень восприятия зрителями информации об эвакуации.