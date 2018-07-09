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Установлены личности двух зрителей, выживших в кинозале при пожаре в "Зимней вишне"

Общество
9 июля, 20:47 UTC+3 МОСКВА 9, июля. /ТАСС

На идентификацию выживших потребовалось много времени из-за сравнений данных с видеокамер, фиксирующих момент входа и выхода посетителей ТРЦ, уточнили в СК

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следствие установило личности двух последних зрителей, выживших в кинозале при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко по итогам встречи председателя Следственного комитета Александра Бастырыкина с родственниками погибших.

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"Установлены личности двоих последних зрителей, выживших при пожаре, - мужчины с дочерью. На идентификацию выживших потребовалось значительное время, поскольку эта процедура требовала сравнения данных с видеокамер, фиксирующих момент входа и выхода посетителей ТРЦ", - сказала она.

По просьбе родственников погибших также были проведены дополнительные допросы сотрудницы кинозала об обстоятельствах информирования посетителей о ЧП и порядке эвакуации из помещения. "Также проведен следственный эксперимент, в рамках которого в максимально схожем по параметру зрительном зале были размещены статисты. В эксперименте приняли участие специалисты-техники, эксперты- психологи и фоноскописты", - рассказала Петренко.

По его результатам назначены различные судебные экспертизы, заключения которых позволят оценить уровень восприятия зрителями информации об эвакуации.

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