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Патриарх Сербский Ириней вручил главе Россотрудничества орден Святой царицы Милицы

Общество
9 июля, 21:20 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 9, июля. /ТАСС

Предстоятель СПЦ выразил Элеоноре Митрофановой благодарность за "вклад в защиту сербской культуры во время работы в ЮНЕСКО"

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БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Патриарх Сербский Ириней вручил главе Россотрудничества Элеоноре Митрофановой награду Сербской православной церкви (СПЦ) - орден Святой царицы Милицы. Награждение состоялось на приеме в понедельник в честь Дня семьи, любви и верности.

"Сегодня я имею высокую честь объявить о награждении высокой наградой - орденом царицы Милицы - Элеоноры Митрофановой. Благодарю вас за работу по украшению храма Святого Саввы, а главное - за ваш вклад в защиту сербской культуры во время работы в ЮНЕСКО. Благодаря вам святыни сербского народа Косова и Метохии остались в Сербии. Еще раз выражаем вам благодарность и заверяем, что наш народ никогда этого не забудет", - заявил патриарх Ириней, вручая награду.

В свою очередь Митрофанова поблагодарила "за высокую оценку дипломатических усилий". "Это происходило в 2015 году, была сплоченная работа России и Сербии, тогда нам удалось сделать почти невозможное - мы не дали Косово вступить в ЮНЕСКО и не позволили превратить сербские святыни в косовские. Мы твердо придерживаемся резолюции [Совбеза ООН] 1244, согласно которой Косово является частью Сербии", - заявила глава агентства.

Далее она подтвердила, что Москва продолжит сотрудничество в завершении строительства и украшения храма Святого Саввы в Белграде. Затем она поздравила присутствующих с Днем семьи, любви и верности, а также наградила семьи, прожившие в браке более 25 лет.

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Персоны
Митрофанова, Элеонора Валентиновна
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