В Великобритании прошла церемония крещения принца Луи

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Церемония крещения пятого в очереди наследника британского трона принца Луи состоялась в понедельник в Королевской часовне Сент-Джемсского дворца - одной из лондонских резиденций монаршей фамилии Виндзоров. Об этом сообщает агентство Press Association.

Обряд крещения принца, появившегося на свет 11 недель назад, совершил духовный глава Церкви Англии Джастин Уэлби (формальным главой этой церкви является британский монарх). Верховный священнослужитель окропил Луи из "Купели лилий" водой из реки Иордан, где принял крещение Иисус Христос. Эта купель была заказана еще в 1840 году королевой Викторией для крещения своей старшей дочери, принцессы Виктории.

На церемонии, которая заняла в общей сложности 40 минут, присутствовали только самые близкие родственники и друзья родителей младенца - принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин, включая ее брата Джеймса и беременную сестру Филиппу (Пиппу) с ее мужем Джеймсом Мэттьюсом, а также недавно сыгравших свадьбу младшего брата Уильяма, принца Гарри и Меган Маркл. Как ранее стало известно, по случаю крещения Гарри решил подарить племяннику первое издание книги Алана Милна "Винни Пух" стоимостью £8 тыс. (примерно €10,6 тыс.). Шестеро друзей удостоились чести быть крестными родителями Луи.

92-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее 97-летний супруг принц Филип, приходящиеся Луи прабабушкой и прадедушкой, не присутствовали не церемонии, о чем было известно заранее. Впереди у монарха - напряженная неделя, во время которой королева планирует предоставить аудиенцию президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье.

Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года в лондонской больнице святой Марии. У Луи есть старший брат Джордж, родившийся в 2013 году, и сестра Шарлотта, которая появилась на свет в 2015 году. Он стал уже шестым правнуком королевы Елизаветы.