Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект президента о расширении полномочий РАН

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит во вторник в третьем, заключительном чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН).

Как пояснял ранее ТАСС президент РАН Александр Сергеев, проект подготовлен по результатам совместной работы Академии с администрацией президента. Данная инициатива, как отмечал Сергеев, - первый шаг, благодаря которому Академия получает дополнительно важные полномочия, в частности прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны. Прежде РАН исполняло только экспертные функции.

Согласно документу, в задачи Академии также включается проведение за счет бюджета фундаментальных и поисковых исследований, "в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства". Академия займется организацией разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период вкупе с организацией и координацией проводимых в рамках этой программы исследований, получит право направлять в органы госвласти предложения по вопросам развития законодательства и по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, проводить по ним публичные слушания.

Кроме того, РАН будет осуществлять руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, проводить экспертизу результатов, полученных этими организациями. Также законопроектом уточняется, что РАН ежегодно подготавливает и представляет президенту РФ и в правительство РФ доклад о реализации государственной научно-технической политики в стране.

Поправки кабмина ко второму чтению

В первом чтении законопроект был принят в конце марта. Активное обсуждение вызвали подготовленные правительством РФ поправки ко второму чтению, в частности предложение прописать, что РАН лишь рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций в порядке, установленном правительством, а не согласовывает, как было в первоначальном варианте, что снизило бы полномочия Академии.

В РАН сочли, что это противоречит первоначальной концепции законопроекта, расширяющей полномочия Академии, и выступили за снятие поправок. Члены профильного комитета Госдумы по образованию и науке рекомендовали принять законопроект во втором чтении без понижения роли Академии и проголосовали за свою редакцию, предусматривающую сохранение за РАН права согласовывать вопрос о ликвидации и реорганизации научных институтов.

В итоге 5 июля законопроект был принят Госдумой во втором чтении в редакции, оставляющей за Академией право согласовывать вопросы реорганизации и ликвидации НИИ и рассматривать внесение изменений в их устав в части научной деятельности в порядке, установленном правительством РФ. Кроме того, в тексте поддержанного в основном чтении законопроекта прописано, что прекращение полномочий руководителей научных организаций и назначение исполняющих обязанности осуществляется в случаях, установленных правительством РФ, по согласованному с президентом РАН решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.