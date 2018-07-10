Архитектор Михаил Посохин отмечает 70-летний юбилей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент национального объединения изыскателей и проектировщиков, вице-президент Российской академии художеств (РАХ), руководитель ОАО "Моспроект-2", народный архитектор РФ Михаил Михайлович Посохин, среди работ которого восстановление храма Христа Спасителя, отмечает во вторник 70-летний юбилей. Он рассказал ТАСС, как проведет праздничный день, об интересных совпадениях в жизни и о проекте, который ему хотелось бы осуществить.
"В день юбилея у меня будет заседание президиума Академии художеств. А потом - небольшой товарищеский обед", - рассказал Посохин.
"Я считаю, что я человек счастливой судьбы, начиная с того, что родился в такой семье, конечно, о моих родителях у меня осталась самая добрая память. Я потомственный архитектор - мой отец Михаил Васильевич Посохин около 25 лет занимал пост главного архитектора Москвы, а тогда это приравнивалось к министру. Мама моя, заслуженная артистка РФ Галина Попова, была артисткой Московского художественного театра. Поэтому я рос в такой среде, которая подвигла меня на художественный склад мышления", - поделился Посохин.
Он рассказал, что сначала хотел быть театральным художником, но потом решил поступать в архитектурный институт. "Никогда не думал, что я стану руководить большой организацией, меня это как-то совершенно не интересовало. Чему я научился в жизни, или это передалось мне от моего отца, а он был очень волевым человеком, - никогда не разбрасываться", - отметил Посохин.
По его словам, нужно сохранить волевые качества, чтобы преодолеть все ступени послеинститутской жизни. "Я никогда не перепрыгивал с места на место: пришел на работу в "Моспроект-1", параллельно защитил диссертацию. Еще отец говорил мне: "На какую бы должность тебя в жизни ни занесло, никогда не бросай своей основной профессии". И мне удалось осуществить множество интересных проектов", - рассказал он.
Архитектура, считает Посохин, - это сочетание творческого таланта и волевых качеств, которые позволяют тебе сопротивляться внешней среде. "Заказчиком может быть и капитал крупный, и власть - кто угодно, то есть ты не свободный гений, как говорится, с холстом и кистями один на один, а в результате должен достичь такой ситуации, когда реализуешь свои замыслы. Это очень сложная вещь", - сказал он.
Среди проектов архитектора - воссоздание храма Христа Спасителя, корпус №1 Московского Кремля, ТРЦ "Охотный ряд", деловой центр на Новинском бульваре, многофункциональный высотный комплекс "Оружейный", воссоздание, реставрация и строительство объектов Государственного музея-заповедника "Царицыно", Новинский пассаж, реставрация и восстановление Морского собора во имя святителя Николая Чудотворца в Кронштадте и другие.
Одним из известнейших проектов его отца, Михаила Васильевича Посохина, стала высотка на Кудринской площади. "На Кудринской площади, раньше она называлась площадью Восстания, построен высотный дом по проекту моего отца и его друга Ашота Ашотовича Мндоянца [с его семьей я очень близко дружу до сих пор]. Ребенком я играл в этом сквере в песочнице. И вот на этой же площади абсолютно случайно я тоже построил свое здание - Новинский пассаж", - рассказал архитектор.
Позже, добавил Посохин, он "почувствовал, что там нужно поставить какой-то памятник, что-то, посвященное архитекторам". "И я задумал проект фонтана, который в итоге был осуществлен. Он фактически посвящен архитекторам, потому что там есть коринфская капитель. Я нарисовал его так, чтобы это было вне времени, чтобы нельзя было определить, когда это сделано", - поделился собеседник агентства.
Говоря о проекте, который хотелось бы осуществить в Москве, архитектор отметил, что нужно постоянно гуманизировать среду обитания. "У нас совершенно не осваивается тема подземного пространства города. Я в свое время сделал проект подземного проспекта Калинина [сейчас - Новый Арбат]. Предложение заключалось в том, чтобы от Арбатской площади до Новоарбатского моста был парк длиной 1,1-1,2 км, а внизу должно было проходить скоростное движение и параллельно - выезды к торговым центрам", - рассказал Посохин.
Помимо прочего, там были предусмотрены стоянки на 4,5 тыс. автомобилей. "Я вижу будущее за подземными проектами. Сократить или ликвидировать автомобильное движение в городе - это не перспектива, все на велосипедах не поедут", - сказал он.
Архитектор привел в пример Брюссель, где при выезде из аэропорта автомобилист оказывается на подземной магистрали - там целая сеть подобных дорог, которые серьезно помогают разгрузить транспортные потоки. "В отличие от Токио и других подобных городов мы не можем себе позволить наземных хайвеев на уровне 5-7 этажей. Поэтому единственный путь - создавать в Москве транзитные маршруты, подземные вылетные магистрали", - добавил Посохин.