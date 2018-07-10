Во Владивостоке открывается первый образовательный интенсив Университета НТИ

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы (НТИ) "Остров 10-21" открывается во вторник на острове Русском во Владивостоке.

Участниками программы станут технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития.

"У нас начинается уникальное мероприятие. Во-первых, мы тестируем принципиально новую модель образования, когда человек за 10 дней может пройти образовательную траекторию, которая сформирована персонально для него. Участники прошли серьезный отбор, который делался не людьми. Алгоритмы выбирают людей, подходящих друг к другу по психотипу, формируют командные компетенции, <…> и мы должны увидеть эти команды по результатам подготовки", - сказал журналистам директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

По его словам, модель образования, которая в ближайшие 10 дней будет тестироваться на острове Русском, станет основой для новой модели подготовки кадров для цифровой экономики и впоследствии для всей системы образования. По его мнению, на технологию отбора участников, которая применялась в рамках проекта, постепенно будет переходить единый государственный экзамен, а по модели индивидуальных траекторий образования будет переходить учебный процесс во всех университетах.

Ожидается, что в программе примет участие около тысячи лидеров технологического развития России, прошедших онлайн-отбор. Среди них 900 взрослых и 100 школьников от 15 лет, которые будут обучаться по индивидуальным образовательным программам, создавая команды и проекты для цифровой экономики. Основные группы взрослых участников - это молодые ученые и специалисты в области больших данных и IT, чиновники, которые хотят освоить технологии работы с данными, и технологические предприниматели.

Часть пройденных участниками проекта курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций. Первыми потенциальными работодателями, на которых смогут рассчитывать прошедшие интенсив, станут учредители и партнеры АНО "Цифровая экономика". Это правительство РФ, госкорпорации "Ростех" и "Росатом", Сбербанк, "ВЭБ Инновации", "Ростелеком", "Яндекс" и другие.