Обманутых дольщиков в Хабаровском крае будут бесплатно консультировать юристы

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Бесплатная юридическая помощь будет оказываться жителям Хабаровского края - участникам долевого строительства проблемных домов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в качестве краевого закона, сообщает во вторник пресс-служба законодательной думы региона.

"Рассчитывать на бесплатные юридические услуги смогут пострадавшие граждане, участвующие в долевом строительстве жилых помещений в многоквартирных домах на территории края", - говорится в сообщении.

Помощь обманутым дольщикам будет оказываться в виде правового консультирования в устной и письменной формах для составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов. Бесплатно такие услуги будут предоставляться жителям края, для которых дом, строящийся с долевым участием, будет являться единственным жильем в собственности либо, если имеющееся жилье по площади менее нормы.

Законопроектом дополнят одну из статей действующего регионального закона "О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью". Категории граждан, имеющих право на такую помощь, будут расширены. Законопроект рекомендован к принятию в качестве краевого закона.

По итогам 2017 года площадь объектов незавершенного жилищного строительства на территории края составила 1,177 млн кв. м, более 1 млн кв. м расположено в Хабаровске. Проблемными на сегодня являются 38 объектов площадью 588 тыс. кв. м. Ситуация с обманутыми дольщиками в регионе обсуждалась в июне на совещании при генпрокуроре РФ Юрии Чайке, особое внимание уделялось объектам "Главного военно-строительного управления №6" (бывшего "Дальспецстроя"). Предприятие должно сдать восемь домов, строящихся с участием долевого строительства.