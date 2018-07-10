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В западной части Бурятии ожидаются снегопады

Общество
10 июля, 6:02 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 10, июля. /ТАСС

В воскресенье и понедельник в горах и у подножия гор в Окинском районе республики выпал снег

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УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Синоптики не исключают продолжение снегопада в ближайшее время в западной части Бурятии, где расположены хребты Восточного Саяна. Об этом сообщили во вторник в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В горах Восточного Саяна возможен мокрый снег", - сообщается на сайте центра.

В минувшее воскресенье и понедельник в Окинском районе в горах и у подножия гор выпал снег. Местные жители делились фотографиями и видео, на которых запечатлен снежный июльский пейзаж. Как пояснил ТАСС глава администрации Окинского района Матвей Мадасов, снег в июле для горной Оки - не удивительное явление.

"Каждый год такое бывает - снег выпадает в июле. В прошлом году 4 июля такая же картина была. Такие у нас климатические условия, район по условиям приравнен к Крайнему Северу, - сказал Мадасов. - Вот и сейчас погода достаточно прохладная в районе".

Пресс-секретарь администрации Окинского района Дышима Базарова рассказала ТАСС, что с 8 на 9 июля снег выпал в горах, а в минувший понедельник - в селе Боксон. "Село находится в верховьях реки Ока, там выпал снег толщиной около 3 см, в долине же реки шел сильный дождь, - уточнила собеседница. - Кроме того, накануне с пяти до девяти часов было аварийное отключение электроэнергии". Сейчас, по ее словам, электричество есть, движение автотранспорта не затруднено. "Сегодня утром у нас около 5 градусов, облачно, осадков нет", - уточнила Базарова.

Окинский район Бурятии, где проживают около 6 тыс. человек, расположен на крайнем западе Бурятии, в горах Восточного Саяна. На юге и юго-востоке район граничит с Тункинскими гольцами (Тункинский район), на севере и востоке примыкает к Иркутской области, на западе - к Республике Тыва, на юго-западе проходит госграница с Монголией. Район отличается чрезвычайно суровыми условиями, труднодоступностью, рельефом с колебанием высот от 700 до 3400 метров над уровнем моря.

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