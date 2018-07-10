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Аэропорт Владивостока опроверг информацию о прилете самолета Ким Чен Ына

Общество
10 июля, 6:22 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 10, июля. /ТАСС

Ранее агентство Yonhap сообщило, что личный самолет лидера КНДР был замечен во Владивостоке

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© Юрий Смитюк/ТАСС,

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивостока не принимал в понедельник самолетов из КНДР, за исключением еженедельного пассажирского рейса из Пхеньяна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Самолета КНДР, о котором говорится в сообщении, вчера не было в аэропорту Владивостока. Это скорее всего ошибка. Вчера из северокорейских судов у нас был только рейс R-885 авиакомпании Air Koryo, который выполняется по понедельникам и четвергам", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее агентство Yonhap сообщило о том, что личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына был замечен в понедельник во Владивостоке. Он, якобы, пробыл в аэропорту около трех часов, после чего вылетел в Пхеньян. Со ссылкой на источники агентство отмечало, что на борту могли прибыть чиновники из КНДР, которые ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына на предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.

Информацию о прилете северокорейского самолета в Приморье не подтвердили в посольстве КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что информации о посадке самолета лидера КНДР во Владивостоке у него нет.

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