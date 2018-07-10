Кабмин одобрил проект об изменениях в соглашение РФ и Болгарии об автомобильном сообщении

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения о внесении изменений в соглашение между правительствами России и Болгарии о международном автомобильном сообщении. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"В целях либерализации транзитного проезда по территориям обеих стран подписанным распоряжением правительством Российской Федерации одобрен проект соглашения о внесении изменений в соглашение 1995 года, которыми предусматривается осуществление транзитных перевозок без разрешений", - говорится в сообщении.

На данный момент перевозки грузов между странами или транзитом осуществляются на основании специального разрешения.

Отмечается, что подписание соглашения позволит российским перевозчикам расширить географию автомобильных перевозок по территории Болгарии в направлении других европейских стран.