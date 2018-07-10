Приморские синоптики подтвердили прогноз траектории супертайфуна "Мария"

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Приморского гидрометцентра не наблюдают отклонений траектории супертайфуна "Мария", который смещается через Тайвань в сторону Китая. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

"По последним расчетам траектория движения тайфуна почти не изменилась. Он продолжит смещаться на запад, северо-запад. Сегодня к вечеру тайфун всей своей мощью обрушится на южные острова Рюкю, а ночью стихия захватит остров Тайвань. Пройдя на расстоянии около 100 км севернее острова, днем 11 июля вихрь подойдет к юго-восточному побережью Китая, а затем выйдет на сушу. Проливные дожди и ураганный ветер принесет с собой тайфун территориям, по которым пройдет его путь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прямого влияния на погодные условия Приморского края тайфун не окажет. Дожди в Приморье в этот период могут пройти с фронтальными разделами, пришедшими с территории Китая.

"Последний расчет траектории движения тайфуна с высокой степенью вероятности можно считать окончательным. Вихрь будет двигаться в том же направлении, преимущественно отклоняясь на запад", - сообщают синоптики.

В минувшие выходные тайфун "Мария" достиг максимальной стадии развития - супертайфуна, давление в центре понизилось до 915 гПа. Во вторник давление в центре выросло до 935 гПа, смещается он по-прежнему на запад, северо-запад со скоростью около 30 км/ч. Максимальный ветер вблизи центра 50 м/с.