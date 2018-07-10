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Первый выпуск учителей эвенкийского языка в Красноярском крае состоится в 2019 году

Общество
10 июля, 9:12 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, июля. /ТАСС

Сейчас в техникуме обучение по соответствующей квалификации проходят 22 человека

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КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Первый за последние несколько десятилетий выпуск учителей эвенкийского языка для начальных классов в Красноярском крае состоится в 2019 году. Об этом во вторник ТАСС сообщила директор Эвенкийского многопрофильного техникума Елена Громова.

"Осталось очень мало преподавателей эвенкийского языка, это уже пожилое поколение педагогов, сейчас необходимы новые кадры. На базе Эвенкийского многопрофильного техникума организовано обучение по квалификации "учитель эвенкийского языка и литературы". На потоке 22 человека. Первый выпуск состоится в 2019 году", - сказала Громова.

На этих курсах учатся выходцы из отдаленных населенных пунктов района, хорошо знающие быт и традиции эвенков. По ее словам, до этого группу учителей эвенкийского языка подготовили в 1998 году, но "это была разовая акция".

Сейчас из 22 общеобразовательных учреждений Эвенкийского муниципального района Красноярского края эвенкийский язык преподается только в 12 школах, в пяти - в качестве предмета, в семи - как внеурочная деятельность.

В 30-40 годах ХХ века в СССР была неудачная попытка внедрить преподавание на национальных языках малочисленных народов. С 1948 года базовое образование представители КМНС получают на русском языке. В 2017 года в Красноярском крае началась работа над созданием учебников по математике на языках северных народов.

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