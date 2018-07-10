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Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче

Общество
10 июля, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее появилась информация, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым граждане не смогут выращивать овощи и фрукты, используя семена, заготовленные самостоятельно

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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты для собственных нужд на приусадебных участках. Об этом сообщается на сайте службы.

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Ранее в СМИ появилась информация, что ведомство предложило поправки в административный кодекс, согласно которым граждане не смогут выращивать на своих участках овощи и фруктово-ягодные культуры, используя семена, которые были заготовлены самостоятельно.

"Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала", - отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что, согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность.

Таким образом, данные меры не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим овощи и фрукты для себя, подчеркнули в Россельхознадзоре.

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