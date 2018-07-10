В Роспотребнадзоре рассказали, как покупать качественные фрукты и овощи

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору овощей и фруктов, в которых указывает на необходимость покупать продукцию только в специально установленных местах у продавцов, соблюдающих правила личной гигиены. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инфографика Как правильно выбрать клубнику Памятка ТАСС с советами о том, какую клубнику нужно покупать, а от приобретения каких ягод лучше отказаться.

"Продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца", - сообщает Роспотребнадзор.

В ведомстве также подчеркнули, что покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в установленных местах торговли. При этом продавец должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте. При необходимости покупатель может требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов.

Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта, советует Роспотребнадзор. Окрас плодов должен быть свойственным данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах, напоминает ведомство. "Обращаем внимание, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена", - подчеркнули в ведомстве.

Как мыть овощи и фрукты

Для профилактики инфекционных заболеваний Роспотребнадзор советует придерживаться правил личной гигиены, соблюдать условия хранения фруктов, овощей, зелени и ягод, а также тщательно мыть плоды и зелень. Согласно рекомендациям ведомства, корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно немного подержать в теплой воде, а затем тщательно очистить щеткой, и хорошо промыть.

Инфографика Как правильно выбрать овощи и фрукты При покупке овощей и фруктов необходимо обращать внимание на их внешний вид, цвет, запах и консистенцию. Приобретать плодоовощную продукцию нужно в специальных местах — на рынках и в магазинах, у продавцов, соблюдающих правила гигиены.

Капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Цветную капусту перед споласкиванием прохладной водой лучше разделить на соцветия и освободить от потемневших участков.

Особого внимания требует зелень, считают в Роспотребнадзоре. Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой, после этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от патогенных бактерий и микробов Роспотребнадзор советует подержать ее в течение получаса в солевом - уксусном растворе.

Виноград надо промывать водой из-под крана, а после мытья давать воде стечь.

Для промывания клубники, вишни, черешни, малины, смородины и других ягод Роспотребнадзор рекомендует выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой пять минут, чтобы с них сошла земля или пыль. "Потом для ягод нужно устроить контрастные "ванны": попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком) и холодной водой; две-три такие процедуры достаточно для удаления всех микробов", - отмечает Роспотребнадзор.