Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Чукотке предлагают сохранить пенсионный возраст для северян

Общество
10 июля, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В соответствии с законопроектом, для оленеводов и морских охотников региона сохраняется льготная пенсия - с 50 лет для мужчин и с 45 лет для женщин

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Думы Чукотского автономного округа предлагают сохранить пенсионный возраст для жителей региона. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщила первый заместитель председателя регионального парламента Марина Лагунова.

"После того, как проект [федерального] закона о повышении пенсионного возраста поступил к нам на рассмотрение, мы организовали общественные обсуждения, - сказала Лагунова. - Основные пожелания жителей округа касались того, чтобы возраст выхода на пенсию северян остался прежним. Мы поддерживаем проект в целом, но предлагаем оставить неизменным возраст выхода на пенсию северян".

Участники общественных обсуждений отмечали, что увеличение пенсионного возраста может снизить потенциал развития региона, затруднить приток новых кадров и резко увеличить миграцию. Сейчас на Чукотке мужчины при наличии северного стажа работы в 15 лет выходят в на заслуженный отдых в 50 лет, женщины - в 55.

Согласно рассматриваемому законопроекту, пенсионный возраст оленеводов и морских охотников региона изменен не будет. Для них сохраняется льготная пенсия с 50 лет для мужчин и с 45 лет для женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Чукотский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
3
Россельхознадзор опроверг информацию о запрете выращивать овощи и фрукты на даче
4
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
5
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Илон Маск спустился в пещеру в Таиланде, где проходит операция по спасению детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!