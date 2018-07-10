На Чукотке предлагают сохранить пенсионный возраст для северян

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Думы Чукотского автономного округа предлагают сохранить пенсионный возраст для жителей региона. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщила первый заместитель председателя регионального парламента Марина Лагунова.

"После того, как проект [федерального] закона о повышении пенсионного возраста поступил к нам на рассмотрение, мы организовали общественные обсуждения, - сказала Лагунова. - Основные пожелания жителей округа касались того, чтобы возраст выхода на пенсию северян остался прежним. Мы поддерживаем проект в целом, но предлагаем оставить неизменным возраст выхода на пенсию северян".

Участники общественных обсуждений отмечали, что увеличение пенсионного возраста может снизить потенциал развития региона, затруднить приток новых кадров и резко увеличить миграцию. Сейчас на Чукотке мужчины при наличии северного стажа работы в 15 лет выходят в на заслуженный отдых в 50 лет, женщины - в 55.

Согласно рассматриваемому законопроекту, пенсионный возраст оленеводов и морских охотников региона изменен не будет. Для них сохраняется льготная пенсия с 50 лет для мужчин и с 45 лет для женщин.