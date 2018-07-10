Илон Маск спустился в пещеру в Таиланде, где проходит операция по спасению детей

Глава компании SpaceX Илон Маск спустился в пещеру Кхао Луанг в Таиланде, в которой продолжается операция по спасению детей.

В Instagram Маска появилось соответствующее видео.

Just got back from Cave 3 Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

Бизнесмен прилетел в Чианграй в понедельник и передал мини-субмарину "Лесной вепрь", названную в честь футбольной команды, члены которой оказались заблокированы в пещере. Подлодка состоит из частей ракеты Falcon. Маск отметил, что готов оставить аппарат, если он потребуется. Между тем спасатели заявили, что не будут использовать мини-субмарину.

23 июня в пещере пропали 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Они не смогли выбраться из подземелья из-за начавшегося наводнения. Пещера, в которой произошел инцидент, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшим удалось спастись от прибывавшей воды. 8 и 9 июля водолазы смогли вывести из пещеры две группы по четыре ребенка.