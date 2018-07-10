Новое граффити с Черчесовым появится в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Уличные художники команды HoodGraff создают новое граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова взамен испорченного вандалами после проигрыша его подопечных хорватам в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Как рассказал корр. ТАСС во вторник граффитист Артем Бурж, наставник российской команды запечатлен поднявшим руку в воинском приветствии.

"Для нас принципиально важен момент благодарности, и [Черчесов] - как лицо сборной: ребята отслужили, как настоящие мужчины. И фотография такая мужественная выбрана", - сказал Бурж.

Художники накануне вечером полностью закрасили испорченное неизвестными изображение Черчесова, оставив надпись "До завтра…". К созданию нового рисунка они приступили перед рассветом, около 03:00 мск. Полностью завершить работу они планируют в течение нескольких часов.

По словам Буржа, его команда не намерена далее продолжать борьбу с вандалами. "На произвол судьбы мы это оставим уже сегодня", - сказал он.

Предшествующее граффити в Петроградском районе города с изображением главного тренера сборной России и подписью "Ты просто космос, Стас!", которая является цитатой из песни Сергея Шнурова, появилось 22 июня в честь победы российских футболистов над командой Египта со счетом 3:1. Изображение было испорчено после проигрыша сборной России команде Хорватии по результатам серии пенальти на матче 1/4 финала, который прошел в субботу.

Подстанция, на которое нанесено изображение, принадлежит компании "Ленэнерго". На прошлой неделе администрация Петроградского района вынесла компании предписание об удалении рисунка из-за жалоб местных жителей. Компания попросила районные власти об отсрочке исполнения предписания, и в администрации разрешили не удалять рисунок до 1 ноября текущего года.