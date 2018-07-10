Заксобрание Севастополя утвердило нового прокурора города

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя согласовали назначение бывшего прокурора Адыгеи Марка Большедворского, решение было принято во вторник на сессии городского парламента.

За согласование кандидатуры проголосовали 21 из 22 депутатов, принявших участие в голосовании, один депутат воздержался.

"Генеральным прокурором РФ внесена на согласование для назначения на должность прокурора города Севастополя кандидатура государственного советника юстиции Большедворского Марка Александровича. В органах прокуратуры служит с 1996 года, прошел путь от следователя прокуратуры Иркутской области до прокурора Республики Адыгея", - отметил, представляя депутатам кандидата заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Он подчеркнул, что по своим профессиональным и деловым качествам Большедворский способен организовать деятельность прокуратуры города Севастополя, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Большедворский пообещал, что в своей работе будет использовать весь свой опыт, который приобретен и накоплен за время предыдущей работы в прокуратуре РФ. "Я настроен на конструктивную, взвешенную совместную работу на благо города Севастополя", - сказал он.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, которому был представлен новый прокурор города отметил, что также настроен на конструктивную работу с Большедворским. "Повышение профессионализма прокуратуры Севастополя мы всегда приветствуем и реагируем всегда на замечания, представления и протесты. Это будет дополнительный для нас контроль и надзор. Я подтверждаю конструктивный диалог и работу", - сказал он.

О смене прокуроров

Ранее сообщалось, что в своем представлении генпрокурор РФ просил власти Севастополя согласовать кандидатуру Марка Большедворского, который возглавлял прокуратуру Адыгеи, на пост прокурора города.

Марк Большедворский родился в 1975 году. В 1997 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Прошел профессиональный путь от следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры Ангарска до первого заместителя прокурора Краснодарского края - прокурора города Сочи. Год назад был назначен прокурором Адыгеи.

До назначения Большедворского прокуратуру Севастополя возглавлял Игорь Шевченко, работавший в этой должности с 2003 года и назначенный прокурором города после вхождения Севастополя в состав РФ. В последнее время наблюдалось противостояние между нынешним прокурором города и администрацией Севастополя. Так, в марте губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства объявил, что прокуратура пыталась незаконно осмотреть его жилище, и призвал прокурора города Шевченко "не лезть в чужой дом", а заниматься работой.

В январе правительство Севастополя выиграло суд о праве собственности на земельный участок, который, как утверждали в правительстве города, ранее незаконно получил Шевченко.