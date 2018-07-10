Роспотребнадзор заявил об отсутствии ограничений на купание в водоемах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Ростовской области не выявили холерные вибрионы в водоемах региона после сообщений о якобы неблагополучной обстановке по холере в приграничном украинском городе Мариуполе. Об этом сообщили ТАСС в отделе надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания ведомства.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о неблагополучной ситуации по холере в Азовском море возле Мариуполя. Сообщалось, что эпидемия якобы может угрожать Ростовской области. После публикаций региональное управление Роспотребнадзора усилило мониторинг, в том числе на приграничной с Украиной территории.

"Патогенных микроорганизмов не выявлено, потому запретов [на купание] нигде нет. Как только будут выявляться патогенные микроорганизмы, даже холерный вибрион <…>, тогда будут запреты везде о купании, пока этого нет", - сказали в управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, отбор проб воды из водоемов области на микробиологические показатели проводится ежедекадно с мая по октябрь. "За прошедший период летнего сезона 2018 года из водоемов Ростовской области, используемых в рекреационных целях, было отобрано и исследовано 566 проб воды на микробиологические показатели, возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено, 372 пробы воды на паразитологические показатели, из них все пробы соответствовали гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении на сайте управления Роспотребнадзора.

Как отметили ТАСС в пресс-службе таганрогской администрации со ссылкой на главного государственного санитарного врача по Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому, Куйбышевскому районам Сергея Мусиенко, на границе в сторону Мариуполя усилена кратность отбора проб воды. "Мониторинг ситуации по купанию - все в норме, обычная ситуация для этого времени года. Роспотребнадзор держит на контроле, <…> мы на границе, у нас общая акватория", - процитировали в пресс-службе Мусиенко.

В пресс-службе администрации Неклиновского и Азовского районов, которые также находятся на берегу Азовского моря, ТАСС уточнили, что запреты на купание не вводились. Ранее ТАСС в прокуратуре Ростовской области сообщали, что ведомство не нашло подтверждений публикаций о якобы неблагополучной ситуации по холере в городе Мариуполе на Украине.