Ежегодно в России фиксируют более 70 тыс. случаев пропажи людей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Ежегодно в России фиксируют от 70 тыс. до 100 тыс. случаев пропажи людей, в 25% из которых поиски не приносят результатов. Об этом, открывая первый Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов в Красногорске Московской области, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Мы хотели бы, чтобы у всех было понимание важности работы добровольных поисково-спасательных отрядов. По разным источникам, ежегодно в России теряется от 70 тыс. до 100 тыс. человек. 25% из них - до 25 тысяч человек - не находят. Половина из них - это дети", - сказала Чупшева.

Она отметила, что наиболее эффективно система работы экстренной службы "112" выстроена в Московской области.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти заинтересованы в активном сотрудничестве с сотовыми операторами для более эффективного поиска пропавших людей. "Необходимо сотрудничать с операторами по определению более точной геопозиции каждого потерявшегося. Мы заинтересованы в самых передовых технологиях", - подчеркнул он.

Общественный совет

Директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян предложил создать общественный совет при Центре поиска пропавших людей для того, чтобы увеличить эффективность взаимодействия государственных структур, бизнеса и волонтеров во время поисковых мероприятий.

"Предпринимательское сообщество и деловые сообщества должны сплотиться перед проблемой [поиска пропавших людей]. В регионах есть некоторые барьеры по взаимодействию между добровольцами и органами власти. У меня есть предложение при Центре поиска пропавших людей создать общественный совет, куда бы вошли представители руководства Следственного комитета России, МВД, МЧС, деловых объединений, предприниматели и волонтеры", - сказал Аветисян на пленарном заседании первого Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

Он отметил, что создание общественного совета улучшит координацию между между ведомствами, бизнесом и волонтерами во время операций по поиску пропавших людей.

ервый Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске с 10 по 11 июля 2018 года. Мероприятие проводит "Центр поиска пропавших людей" при поддержке АСИ, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и правительства Подмосковья.

Участники форума из более чем 20 регионов России обменяются опытом и обсудят создание ресурсных центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей.