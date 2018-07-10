Кузнецова отметила эффективность взаимодействия власти и добровольцев в поиске детей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе открытия первого всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов во вторник отметила важность взаимодействия органов власти и добровольцев в розыске пропавших детей.

"Наконец-то мы получили ответ на тот запрос, который давно уже звучал: встреча вместе ведомств, волонтеров, представителей власти, представителей бизнеса на одной площадке", - сказала она. "Был разработан специальный алгоритм работы Следственного комитета, МВД, МЧС с участием добровольцев, что позволило максимально эффективно реагировать на сигнал о пропаже ребенка", - отметила Кузнецова.

Также детский омбудсмен призвала совершенствовать систему обучения участников поисковых мероприятий и выработку профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пропажи детей.

По данным официального сайта уполномоченного, число разыскиваемых в России детей уменьшается, но по-прежнему остается тревожным: если в 2013 году таких было 11109 человек, то в 2017 году - 7966 детей (снижение составило 28,3%). Среди них число разыскиваемых малолетних детей в 2013 году составило 3776 человек, в 2017 году - 2749 детей (снижение составило 27,2%). Жертвами преступлений среди пропавших детей стали в 2013 году 30 человек, в 2017 году - 15 детей, в том числе малолетних: в 2013 году - 13 человек, в 2017 году - девять детей. На конец 2017 года в розыске оставалось 417 детей.