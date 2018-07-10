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Дума разрешила гражданам самостоятельно снаряжать патроны при наличии разрешения на оружие

Общество
10 июля, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

При этом граждане, впервые приобретающие охотничье или спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, помимо прочего, обязаны будут пройти обучение безопасному самостоятельному снаряжению патронов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном, чтении законопроект, который разрешает самостоятельно снаряжать патроны к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию при наличии разрешения на его хранение и ношение.

При этом граждане, впервые приобретающие охотничье или спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, помимо прочего, обязаны будут пройти обучение безопасному самостоятельному снаряжению патронов. Одновременно законом устанавливается запрет на "продажу или передачу инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имеющим разрешения на хранение и ношение такого оружия".

На юридических лиц, имеющих право торговать гражданским и служебным оружием и патронами к нему, возлагается обязанность вести учет приобретаемых и продаваемых патронов, пороха, капсюлей. При этом не будут подлежать продаже вещества и материалы для самостоятельного снаряжения патронов, если на упаковке этих веществ нет сведений о правилах их безопасного использования.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Граждане, которым были выданы разрешения на хранение и ношение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, будут вправе самостоятельно снаряжать патроны к нему без прохождения обучения.

"В последнее время, особенно в условиях действия односторонних ограничений, введенных некоторыми государствами в отношениях с РФ, обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию", - отметили ранее в профильном думском комитете по безопасности. В частности, по его данным, наблюдается существенный рост цен на продукцию импортного производства, особенно в отношении патронов к нарезному огнестрельному оружию. Кроме того, к существенной части нарезного оружия, используемого российскими охотниками и спортсменами, нет патронов отечественного производства.

Самостоятельное снаряжение патронов к нарезному оружию разрешено во многих развитых странах (США, Канада, Финляндия, Великобритания, Германия, Австралия и др). "Принятие законопроекта позволит снизить остроту проблемы доступности патронов для многочисленных российских охотников и спортсменов, а также повысит оружейную культуру в РФ", - считают в думском комитете.

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