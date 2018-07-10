В Москве в день полуфинального матча ЧМ-2018 ожидаются дожди и грозы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дожди и грозы ожидаются в столице в день полуфинального матча ЧМ-2018 11 июля. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"11 июля в Москве потеплеет до 22-24 градусов, но ожидаются также и дожди с грозами, которые могут пройти и во время матча", - сказала она.

За место в финале в среду будут бороться сборные Англии и Хорватии. Матч пройдет в 21:00 на стадионе "Лужники".

Гидрометцентр в ежедневном режиме уведомляет спортсменов и болельщиков о погоде в городах, где проводятся турниры ЧМ-2018. Информация о прогнозах погоды доступна как на русском, так и на английском языках. Кроме того, все прогнозы также оперативно размещаются на сайте Росгидромета.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля.