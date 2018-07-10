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Врач: информация в СМИ помогает пациентам вовремя заподозрить у себя рак кожи

Общество
10 июля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам медика, люди стали более ответственно относиться к своему здоровью

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пациенты онкологических отделений стали чаще обращаться за помощью к врачам, самостоятельно заподозрив у себя рак на ранней стадии. Об этом во вторник сообщила ТАСС научный сотрудник научного отделения общей онкологии и урологии ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, врач-онколог Юлия Семилетова.

Врач отметила, что многие стали более ответственно относиться к своему здоровью. "Они очень часто обращаются, потому что увидели что-то по телевизору, начитались в журналах. Очень многие пациенты приходят на ранних формах заболевания, и это позволяет их спасти", - сказала Семилетова.

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Специалист также сравнила показатели 1985 и 2018 годов, отметив, что в советское время средняя толщина меланомы у пациента на момент обращения к доктору составляла 5,3 мм, "это абсолютно неблагоприятный прогноз". Сейчас пациенты приходят в клинику "с меланомой в полмиллиметра".

Семилетова подчеркнула, что "пациенты боятся, и это очень важно, а боятся они потому, что очень много об этом (о меланоме - прим. ТАСС) говорится в прессе".

 

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