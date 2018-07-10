Госдума приняла закон о наследственных договорах и совместных завещаниях супругов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который позволит составлять наследственные договоры, а супругам оставлять совместные завещания. Депутаты внесли поправки в Гражданский кодекс РФ.

Один из авторов закона, глава комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что "предлагается расширить возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти". По его словам, возможность заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания существует во многих странах мира уже более 100 лет. "С их помощью можно заранее определить судьбу наследства и тем самым уменьшить вероятность конфликтов между наследниками", - отметил он.

Крашенинников добавил, что пока в российской юрисдикции существует возможность составления завещания только от имени одного лица. "Если наследодатель составил завещание, то наследование происходит в соответствии с его волей. Если завещания нет, то к наследованию призываются наследники по закону - согласно очередности исходя из степени родства", - напомнил он.

Совместные завещания

Законом, как пояснил Крашенинников, вводятся совместные завещания супругов, в которых они могут "завещать общее имущество и имущество каждого из них любым лицам и любым образом определить доли наследников". Также прописывается возможность лишения наследства по закону, не указывая причин такого решения.

Устанавливается, что совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению, оно не может быть составлено при чрезвычайных обстоятельствах или в закрытой форме. В целях исключения возможности для злоупотреблений предлагается ввести обязательную видеофиксацию подписания завещания у нотариуса, если оба супруга не возражают.

Совместное завещание супругов будет утрачивать силу при расторжении брака или признании его недействительным, а также в случае отмены такого завещания одним из супругов или совершения им последующего завещания, о чем другой супруг будет уведомляться нотариусом.

"Совместные завещания супругов позволят снимать большое количество проблем, связанных с наследованием имущества, находящегося в совместной собственности. При наличии такого завещания не нужно сначала делить совместную собственность супругов после смерти одного из них, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках, как это происходит сейчас. Можно заранее указать, кому какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно", - сказал Крашенинников.

Он считает, что совместные завещания позволят снизить число семейных конфликтов по поводу наследства и не усложнять и без того трагическую ситуацию после потери близкого человека. Такие завещания, по мнению Крашенинникова, могут быть особенно востребованы, когда у супругов есть дети от предыдущих браков, и в случаях, когда супруги имеют общих детей и хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства.

Наследственный договор

Законом также вводится конструкция наследственного договора, который представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между потенциальным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками - с другой. "Такой договор может заключаться с любыми лицами, которые, согласно ГК РФ, могут призываться к наследованию (в том числе юридическими). Условия договора будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам. Наследственный договор может также возлагать на потенциальных наследников обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера", - отметил Крашенинников.

На его взгляд, преимущество такого договора в том, что потенциальные наследники и наследодатель заранее договариваются, что и кому перейдет, какие условия для этого нужно выполнить. Такой договор может быть особенно удобен при наследовании бизнеса, отметил глава думского комитета.

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, смогут наследники, душеприказчик, другие стороны наследственного договора, а также нотариус. "Наследственный договор подлежит нотариальному удостоверению с обязательной видеофиксацией, если стороны не заявили против нее возражений", - добавил автор.

Наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами. Что немаловажно, после заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества. Даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на это имущество.

Наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. Право на обязательную долю в наследстве сохраняется как при наличии совместного завещания, так и при наличии наследственного договора. Таким образом защищаются права несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя и других нетрудоспособных иждивенцев, подчеркнул Крашенинников.

"Закон по своей сути является антиофшорной мерой, вводя такие наследственные инструменты, которые сейчас существуют в других странах. Но главное - проект направлен на расширение свободы распоряжения на случай смерти, что позволит снизить риски развития конфликтных ситуаций по поводу наследства не только в семьях, но и в обществе в целом", - заключил глава комитета.

Закон, в случае его одобрения Советом Федерации и подписания президентом, должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.