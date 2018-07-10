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Во Франции открылись курсы по метанию топоров

Общество
10 июля, 12:43 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Всех, пришедших на занятия в клуб, носящий название "Искусство топора", переодевают в классическую канадскую красно-черную ковбойку лесоруба

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ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Первые постоянные курсы открылись в городе Реймсе. Об этом сообщила в понедельник газета Le Parisien.

Секцию для любителей метания топоров и топориков ведет Брис Шарлеи. Всех, пришедших на занятия в клуб, носящий название "Искусство топора", переодевают в классическую канадскую красно-черную ковбойку лесоруба.

Желающим предлагается осваивать два вида "заостренных летающих предметов" - это канадский топорик, весящий около 800 граммов. И американский, гораздо более легкий (500 гр) и больше похожий на томагавк. В виде цели используются мощные щиты из досок мягкой древесины.

Топор и алкоголь

Впервые возможность метать топоры появилась в конце прошлого года во Франции в двух барах - в Париже и Кане. Именно в одном из них начинал и Брис Шарлеи. "Я проводил там холостяцкую вечеринку накануне своей свадьбы - и это развлечение с топорами настолько увлекло меня, что я решил открыть собственный центр", - признается он.

В отличие от баров в спортивной секции всех проверяют алкотестером. Также до начинающих строжайшим образом доводят все правила безопасности. Лезвия топоров притуплены, в помещении к каждой из десяти имеющихся мишеней проложены четырехметровые, огороженные металлической сеткой коридорчики - чтобы избежать любого инцидента.

"Разумеется, цель этого развлечения, что называется, выпустить пар, но тем не менее оно требует освоения определенной техники метания. Первоначально люди делают все очень неуверенно - но затем быстро втягиваются", - утверждает Брис Шарлеи. "Техника заключается в том, чтобы во время полета к цели топорик перевернулся в воздухе один раз. Обычно ее осваивают за десяток минут", - добавил он.

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