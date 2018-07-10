Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД расширит сотрудничество с волонтерами по поиску пропавших без вести людей

Общество
10 июля, 12:21 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 10, июля. /ТАСС

Соответствующие соглашения заключены в каждом втором регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. МВД России в каждом втором регионе страны заключило соглашения с волонтерскими организациями о совместной работе, касающейся поиска пропавших людей.

Об этом сообщил во вторник глава ведомства Владимир Колокольцев на Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов России, который прошел в Доме правительства Московской области.

"МВД в каждом втором регионе заключило соглашения о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей, и эту работу будем продолжать. Потому что органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности", - сказал министр.

Он отметил, что партнерские отношения с волонтерскими организациями можно выстраивать не только в области поиска людей, которые пропали без вести, но и в области мониторинга интернета - для поиска запрещенной информации, профилактики наркомании, подростковой преступности.

Министр также подчеркнул, что органы правопорядка "всегда открыты" и готовы к совместной работе во благо людей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Колокольцев, Владимир Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
3
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
4
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
5
Путин назначил Пескова из АСИ своим спецпредставителем по цифровому развитию
6
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
7
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!