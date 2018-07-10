МВД расширит сотрудничество с волонтерами по поиску пропавших без вести людей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. МВД России в каждом втором регионе страны заключило соглашения с волонтерскими организациями о совместной работе, касающейся поиска пропавших людей.

Об этом сообщил во вторник глава ведомства Владимир Колокольцев на Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов России, который прошел в Доме правительства Московской области.

"МВД в каждом втором регионе заключило соглашения о совместной работе с волонтерскими организациями по поиску пропавших людей, и эту работу будем продолжать. Потому что органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности", - сказал министр.

Он отметил, что партнерские отношения с волонтерскими организациями можно выстраивать не только в области поиска людей, которые пропали без вести, но и в области мониторинга интернета - для поиска запрещенной информации, профилактики наркомании, подростковой преступности.

Министр также подчеркнул, что органы правопорядка "всегда открыты" и готовы к совместной работе во благо людей.