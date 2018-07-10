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"Мегафон" разработал платформу для поиска пропавших детей

Общество
10 июля, 12:47 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 10, июля. /ТАСС

Платформа позволяет сделать рассылку SMS с фото ребенка людям, которые с большой вероятностью находились в том же месте, где и он во время пропажи, сказал гендиректор компании Сергей Солдатенков

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" разработал специальную платформу для поиска пропавших детей с использованием технологии анализа "больших данных" (big data). Об этом сообщил гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков в ходе открытия первого Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов в Красногорске.

"Нам кажется, что мы нашли решение, в том числе юридическое, не нарушая закон о персональных данных, по пропаже детей. Это решение мы планируем вместе с МВД тестировать в ближайшее время", - сказал он.

По словам главы оператора, "Мегафон" разработал специальную платформу "Мегафон поиск" с возможностью анализа "больших данных". "Это решение предполагает, что если нам МВД, не нарушая закон о персональных данных, дает определенные данные об абоненте, то мы через отработку этих данных можем сделать рассылки через SMS с фотографиями пропавшего ребенка тем людям, которые с большей степенью вероятности находились во время его пропажи в том месте и в то время", - рассказал он.

Солдатенков отметил, что это "достаточно серьезная машина", которая поможет ускорить оперативность поиска человека.

В свою очередь гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева отметила, что в США используется похожая схема поиска. "Я считаю, что эта технология серьезно облегчит и ускорит поиск детей. В тех же Штатах используют такую систему при поиске детей: когда пропадает ребенок, все средства оповещения и телефоны, какие-то общественные пространства достаточно быстро отдают эту информацию, и поиск становится наиболее эффективным именно в первые часы пропажи", - пояснила она.

Первый Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов проходит в Доме правительства Московской области в Красногорске с 10 по 11 июля 2018 года. Мероприятие проводит "Центр поиска пропавших людей" при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и правительства Подмосковья. Участники форума из более чем 20 регионов России обменяются опытом и обсудят создание ресурсных центров по обучению добровольцев поиску пропавших людей.

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