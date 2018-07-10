Аксенов предложил наказать глав администраций за срыв дорожных тендеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов порекомендовал депутатам местных советов применить меры к главам администраций, допустившим срыв тендерных процедур на капитальный ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что объем финансирования дорожной деятельности в Республике Крым в 2018 году, в сравнении с прошлым годом, с учетом средств федерального бюджета возрастет на 14% - до 40 млрд рублей.

"Если мы убедимся, что главы администраций не выполнили свои функциональные обязанности и до сих пор считают, что за них все должны делать другие, предлагаю депутатским корпусам в муниципалитетах-штрафниках наложить взыскания на недобросовестных чиновников", - написал глава республики во вторник на своей странице в Facebook.

Аксенов отметил, что в течение двух дней необходимо провести служебное расследование, результаты которого должны быть опубликованы на портале правительства Республики Крым. Он оповестил, что, начиная с 9:00 мск 12 июля ждет всех не справившихся глав администраций совместно с исполнителями в здании Совета министров.

"Будем работать до тех пор, пока все документы не будут приняты на соответствие федеральному законодательству", - отметил он. Аксенов дал поручение председателю Госкомитета дорожного хозяйства региона Сергею Карпову проработать техническую документацию, с которой не смогли справиться главы администраций.

Масштабный ремонт дорог

Дорожную сеть Крымского полуострова спроектировали и построили в 40-50 годы XX века, она не рассчитана на современные нагрузки. Помимо естественного износа крымских дорог, к их разрушению ведет увеличение грузовых перевозок и периодическая активизация оползневых процессов.

Негатива на дорогах полуострова добавляет и рост числа машин, особенно в летний период. По данным властей, после воссоединения Крыма с Россией ежегодно автомобильный парк региона стал увеличиваться на 20%, а в 2015 году число машин в республике возросло в 1,5 раза.

Власти прогнозируют, что объем заезжающих в регион автомобилей после ввода в эксплуатацию Крымского моста, связывающего полуостров с остальной Россией, возрастет вдвое. В связи с этим глава республики Сергей Аксенов ранее заявлял, что тема развития транспортной сети в регионе является ключевой. В 2015 - 2016 годы в Крыму удалось отремонтировать порядка 520 км дорог, а до 2021 года в Крыму власти обещали в целом отремонтировать около 700 км.