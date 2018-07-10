В социальных сетях стартовал первый онлайн-фестиваль сторителлинга

Истории из жизни становятся эффективным инструментом в продвижении личного бренда и бизнеса. Однако это еще и способ рассказать о своей проблеме в надежде на помощь или, наоборот, возможность поделиться удачным опытом. С июля все желающие могут разместить в социальных сетях свои рассказы и принять участие в первом онлайн-фестивале сторителлинга (0+), который организует Институт публичных выступлений при поддержке общественной организации "Деловая Россия".

Возраст и размер не имеют значения

В фестивале может принять участие любой житель России вне зависимости от возраста. Для этого необходимо разместить рассказ в своем аккаунте в любой социальной сети, поставить хештеги проекта (#сторителлинг #сторителлингпорусски #институтпубличныхвыступлений #деловыеженщиныроссии) и направить заявку организаторам. "Размер материала не имеет значения. Это может быть даже короткий рассказ", - отметила руководитель Института публичных выступлений Ирина Баржак.

Жюри назовет лучшие истории в более чем 10 номинациях. Они будут опубликованы в СМИ - информационных партнерах фестиваля, авторов лучших текстов пригласят в прямой эфир радио "Медиаметрикс" и наградят призами. Подведение итогов онлайн-фестиваля состоится в январе 2019 года.

По словам Ирины Баржак, истории могут быть на любую тему, но их необходимо интересно подать. "Историю лучше начать с размышления на определенную тему, с проблемы, которую необходимо решить, с сомнений в успехе. Это имеет большой отклик у читателя", - посоветовала она.

Ирина Баржак считает, что предприниматели пока недооценивают такой инструмент для развития своего бизнеса, как сторителлинг, который в некоторых случаях может быть эффективнее прямой рекламы. "Сторителлинг популярен в соцсетях, без которых сейчас уже сложно представить нашу жизнь. Люди, которые рассказывают истории в интернете, привлекают к себе большое внимание и вызывают доверие. Проводя онлайн-фестиваль, мы хотим выделить таких людей, а также рассказать о сторителлинге как можно большему числу людей", - добавила она.

Для всех участников фестиваля Институт публичных выступлений проведет три бесплатных семинара по основам цифрового сторителлинга. "Мы рассмотрим алгоритмы, как писать хорошо и просто", - уточнила Ирина Баржак.

Как пояснила руководитель Института публичных выступлений, идею проведения подобного мероприятия она вынашивала около года. Ее практическая реализация началась после знакомства с главным редактором журнала "Женский успех", председателем совета Общероссийской общественной организации "Деловые женщины России" Натальей Канивец, которая в апреле текущего года провела первую национальную премию "Сторителлинг по-русски".

Статуэтками за лучшие истории тогда наградили людей из сферы культуры и искусства, спорта, бизнеса, науки и коммуникаций. На мероприятии присутствовали писатель и психолог Наталья Толстая, стилист Сергей Зверев, певец Кирилл Андреев, актриса Лариса Лужина. В роли ведущих выступили певица Наталья Соловей и баскетболист, актер Александр Ряполов ("Движение вверх").

"Сначала мы планировали сделать онлайн-фестиваль сторителлинга для бизнеса. Однако потом мы поняли, что сторителлинг нужен и мастерам маникюра, и кондитерам, и воспитателям детских садов. Поэтому мы расширили рамки создаваемых историй. Но планируем, что одной из сильнейших номинаций станет именно "Бизнес-сторителлинг"", - заявила Наталья Канивец.

Как пояснили организаторы, членами жюри конкурса станут "солидные" люди, однако их фамилии пока не разглашаются, так как еще ведутся переговоры. Победители онлайн-фестиваля войдут в шорт-лист национальной премии "Сторителлинг по-русски".

Успеть за 15 минут

В конце июня стартовал еще один проект Института публичных выступлений - #CaseRoom (16+) в Московском центре профессионального образования (МЦПО) при ТТЦ "Останкино". Он, как и фестиваль сторителлинга, позволяет спикеру рассказать о своих успешных проектах и кейсах, но только сделать это нужно за 15 минут и в присутствии зрителей, которые могут задавать вопросы. При этом выступление снимается на камеру, а потом выкладывается на YouTube-канал МЦПО. В программу мероприятия также входит экскурсия по "Останкино".

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"Спикеры строят свое выступление в формате кейсов. У них нет времени распыляться на посторонние темы, за 15 минут им необходимо рассказать, что сделано и какие инструменты при этом использовались", - сказала Ирина Баржак, которая выступила на мероприятии в роли модератора.

Первыми гостями студии стали научный руководитель экспериментальной лаборатории "Нейротехнологии в управлении" Финансового университета при правительстве РФ, автор книги "Маркетинг Дракулы" Николас Коро (представил кейс "Нейромаркетинг в действии"), директор компании "Ясные решения", автор книги "Кризис - лучшее время для роста" Игорь Качалов (рассказал, как и с помощью каких инструментов увеличились продажи квартир), а также аналитик и директор консультационной компании "Дымшиц и партнеры" Михаил Дымшиц (поделился успешным способом по увеличению продаж после анализа товарной группы и среднего чека).

Ранее Институт публичных выступлений проводил проект #CaseRoom в формате бизнес-встреч и бизнес-завтраков. Площадка в МЦПО будет работать один раз в месяц. "Следующее мероприятие планируем провести в сентябре. Тематика - развитие способностей мозга. Далее, думаю, пригласим спикеров из области диджитал, психолингвистики, а также бизнесменов, которые расскажут свои истории успеха", - сообщила руководитель Института публичных выступлений.

По ее словам, проекту #CaseRoom интересны "малоизвестные истории успеха" и люди, которые без больших инвестиций смогли запустить свои проекты.