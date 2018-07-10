Власти Курганской области планируют втрое увеличить число пациентов центра Илизарова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Число пациентов Российского научного центра им. Г. А. Илизарова в Кургане вырастет втрое за счет внедрения новых технологий. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Курганской области Алексей Кокорин в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.

"На сегодняшний день Центр Илизарова способен принимать 11-12 тыс. пациентов в год. С учетом внедрения тех новых технологий, которые представлены на нашем стенде, число пациентов возрастет до 30 тыс. в год. Это говорит о том, что большее количество пациентов смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь в нашем Центре Илизарова", - сказал Кокорин.

В рамках выставки ИННОПРОМ-2018 Центр Илизарова представил ряд проектов, часть из которых уже признаны лучшими стартапами года в России. "Например, дистальное протезирование культей конечностей с использованием метода оссеоинтеграции - новое направление протезирования культей кисти с уникальным методом крепления. Стоит отметить, что данный вид протезов подходит не только для культей кисти, активно используется в креплении более крупных протезов конечностей", - отмечается в сообщении научного центра.

Еще одно направление, которое активно разрабатывается Центром Илизарова - компьютерная навигация в хирургии позвоночника, которая помогает наиболее точно установить внутренние фиксаторы, не повредив спинной мозг. "Итогом командной работы врачей и инженеров Центра стало 3D-моделирование суставов, позвонков, имплантов для краниопластики черепа из современных материалов", - говорится в сообщении.

Курганский научный центр им. академика Г. А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза, его применяют более чем в 60 странах мира, он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через кости.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.