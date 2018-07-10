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Проездные с флагом и лозунгом ВДВ начали продавать в московском метро

Общество
10 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Выпуск тематических билетов приурочен ко дню образования ВДВ

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Тематические билеты "Единый", посвященные дню образования Воздушно-десантных войск (ВДВ), поступили в продажу в кассы московского метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Во все кассы Московского метрополитена поступили в продажу тематические билеты "Единый", посвященные дню образования ВДВ. Билеты выпущены общим тиражом 300 тыс. билетов на 1, 2, 20 и 40 поездок", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на билете изображен флаг ВДВ и лозунг "Никто, кроме нас!". День ВДВ празднуется ежегодно 2 августа.

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