Проездные с флагом и лозунгом ВДВ начали продавать в московском метро

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Тематические билеты "Единый", посвященные дню образования Воздушно-десантных войск (ВДВ), поступили в продажу в кассы московского метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Во все кассы Московского метрополитена поступили в продажу тематические билеты "Единый", посвященные дню образования ВДВ. Билеты выпущены общим тиражом 300 тыс. билетов на 1, 2, 20 и 40 поездок", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на билете изображен флаг ВДВ и лозунг "Никто, кроме нас!". День ВДВ празднуется ежегодно 2 августа.