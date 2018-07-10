Госдума поддержала законопроект о праве охранников аэропортов применять электрошокеры

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет сотрудникам подразделений транспортной безопасности, в частности охранникам в аэропортах, использовать электрошокеры.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента сенаторами Алексеем Кондратьевым, Михаилом Козловым и депутатом Госдумы Анатолием Выборным.

Инициатива "устанавливает нормы, позволяющие сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать гражданское оружие самообороны, в частности электрошоковые устройства", говорится в пояснительной записке. Сегодня их могут использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, сотрудники Госохотнадзора, полицейские, бойцы Росгвардии, а также простые граждане. Для приобретения электрошокеров лицензия не требуется.

Однако действующее законодательство не позволяет использовать электрошокеры подразделениям транспортной безопасности. "Поэтому сотрудник подразделения транспортной безопасности, выполняя свои функции и являясь при этом должностным лицом, не вправе иметь и использовать электрошоковые устройства при исполнении служебных обязанностей", - констатируют разработчики.

Между тем сотрудники транспортной безопасности работают на объектах массового скопления людей, где использование огнестрельного оружия запрещено, поскольку в результате могут пострадать случайные лица. "Учитывая особую ответственность, возложенную на подразделения транспортной безопасности по пресечению актов незаконного вмешательства, электрошоковые устройства могут быть использованы в качестве как оружия активной самообороны, так и средства для пресечения актов незаконного вмешательства", - полагают авторы законопроекта.