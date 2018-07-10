Зимнюю гостиницу Валаамского монастыря восстановят к 2019 году

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 10 июля. /ТАСС/. Здание Зимней гостиницы Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря будет введено в эксплуатацию в 2019 году, сказал во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания патриаршего Попечительского совета по восстановлению монастыря.

"Основная тема нашего заседания - восстановление Зимней гостиницы после пожара. Прошло уже два года после этого печального события, и сейчас в полном объеме ведутся реставрационные работы. Предполагается, что окончание реставрации будет иметь место в третьем квартале 2019 года", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что восстановление здания стало возможным благодаря включению в целевую программу. "Для финансирования этого объекта я обратился к президенту нашей страны с просьбой о включении этого памятника в Федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России", - подчеркнул патриарх.

Подробнее об уже выполненных работах членам совета рассказал наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев). "В настоящее время завершены работы по реставрации кирпичной кладки фасада и восстановлены элементы, пострадавшие во время пожара. Восстановлено около тысячи кубических метров кирпичной кладки", - сообщил он.

Валаамский монастырь

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в 1329 году. Основанный ими монастырь через 200 лет стал широко известен на Руси. Из числа его насельников вышли Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

С 1917 по 1940 годы территория Валаама находилась в составе Финляндии. После установления на острове советской власти монастырская братия эвакуировалась в Финляндию. В декабре 1989 года первые шесть иноков начали возрождать здесь монашескую жизнь.

Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального и подчиняется непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

Работа Попечительского совета

Попечительский совет создан в 2002 году по благословению патриарха Алексия II. Целью совета является содействие восстановлению и реставрации храмов, скитов и святынь Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Попечительский совет возглавляет председатель - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

За время работы Патриаршего попечительского совета полностью отреставрирован Спасо-Преображенский собор с восстановлением уникальных росписей верхнего храма. По архивным чертежам восстановлены деревянные резные иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и паникадила. Полностью восстановлены утраченные после бомбежки 1939 года больничные храмы Живоносного Источника и Живоначальной Троицы.

Проведена реставрация храмов во имя Валаамской иконы Божией Матери и Успенского внутреннего каре. Во всех храмах восстановлены иконостасы, стены расписаны в древнерусском стиле. Также с помощью попечителей были восстановлены полностью разрушенные Коневский, Ильинский, Смоленский скиты. Отреставрированы храмы и келейные корпуса Воскресенского, Гефсиманского, Сергиевского и Святоостровского скитов.