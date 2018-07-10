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Тридцать детских садов почти на 7 тыс. мест построят этом году в Москве

Общество
10 июля, 13:23 UTC+3

Всего планируется построить 30 дошкольных учреждений, три из них уже готовы

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Тридцать детских садов почти на 7 тыс. мест построят этом году в Москве, часть из них будет возведена в новой Москве. Об этом сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

"В этом году в Москве планируют ввести 30 детских садов на 6910 мест. 12 из них находятся в ТиНАО", - сообщается на сайте.

Там уточняется, что в настоящий момент уже готовы три детсада, построенных за счет инвесторов. Один из них - на 125 мест - расположен на шоссе Энтузиастов. Он уже принял маленьких москвичей. "Еще два дошкольных общеобразовательных учреждения на 350 мест каждый разместились в жилых кварталах поселения Московский. Они откроют свои двери для воспитанников в начале учебного года", -- приводятся на портале слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Также готовы два детских сада, которые построили за счет города. Учреждение в 11-м квартале микрорайона Некрасовка рассчитан на 350 мест, а на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове -- на 300 мест.

В прошлом году в столице появилось 14 зданий детских садов. Таким образом городу удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Всего с 2011 года Москва получила 298 объектов образования. А в планах на ближайшие годы -- еще 129. Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что сегодня в Москве до 40% объектов социального назначения строится на средства инвесторов. 

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