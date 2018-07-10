Дума приняла в основном чтении законопроект о создании кассационных и апелляционных судов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном, чтении проект закона о создании отдельных девяти кассационных и пяти апелляционных судов в России.

Как пояснил глава профильного комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, речь идет о создании на основе экстерриториального принципа обособленных, надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Согласно законопроекту, апелляционный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на невступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции. Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Создание отдельных апелляционных и кассационных судов, по мнению Крашенинникова, "позволит сделать суды более независимыми, вывести их из-под регионального влияния и коррупционных рисков".

В настоящее время, напомнил он, в системе судов общей юрисдикции действуют мировые, районные, областные и равные им суды (верховные суды республик, суды автономного округа, автономной области, города федерального значения). Все они рассматривают дела по первой инстанции, то есть в полном объеме, в том числе Верховный суд РФ - по определенным категориям дел.

Вынесенное решение по закону можно оспорить в следующей инстанции - апелляционной. Так, для районных судов апелляционной инстанцией являются областные суды. Если же решение областного суда участники процесса сочтут несправедливым, то обращаются с кассационной жалобой, которую рассматривает президиум областного суда. При этом в апелляционной и кассационной коллегиях есть свои отдельные судейские составы, но находятся они в одном суде, с одним председателем и с теми же сотрудниками аппарата суда, добавил глава комитета.

Состав судов

Председатели кассационных и апелляционных судов будут назначаться президентом РФ по предложению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Срок их полномочий будет ограничен шестью годами с возможностью переназначения. Поправками ко второму чтению увеличивается предельный возраст нахождения руководителей новых судебных инстанций в должности с 70 до 76 лет.

И кассационные, и апелляционные суды будут действовать в составе президиума суда и судебных коллегий по гражданским, административным, уголовным делам, а также по делам военнослужащих.

Предполагается, что формирование штатной численности создаваемых судов будет осуществляться в том числе за счет перевода судей и сотрудников аппарата из судов областного звена.

Размещение судов

В рамках второго чтения в проект закона была внесена поправка, которой предложено изменить место расположения создаваемых кассационных и апелляционных судов. Ее авторами выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также главы профильных комитетов обеих палат парламента Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Крашенинников пояснял, что "предложение было выработано после согласований с Верховным судом РФ, правительством РФ и Администрацией президента РФ". "Так, предлагается расположить кассационные суды в следующих городах: первый кассационный суд - Саратов; второй кассационный суд - Москва; третий кассационный суд - Санкт-Петербург; четвертый кассационный суд - Краснодар; пятый кассационный суд - Пятигорск; шестой кассационный суд - Самара; седьмой кассационный суд - Челябинск; восьмой кассационный суд - Кемерово; девятый кассационный суд - Владивосток; кассационный военный суд - в Новосибирске", - сообщил глава комитета.

Крашенинников добавил, что "в отношении создаваемых апелляционных судов предложены следующие города: первый апелляционный суд - в Калуге; второй апелляционный суд - Санкт-Петербург; третий апелляционный суд - Сочи; четвертый апелляционный суд - Нижний Новгород; пятый апелляционный суд - Новосибирск; апелляционный военный суд - городской округ Власиха Московской области".

"Например, к территории первого кассационного судебного округа (с первым кассационным судом в Саратове) будут относиться: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Московская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Тульская области и Республика Мордовия. К территории первого апелляционного округа (с первым апелляционным судом в Калуге): Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области", - сказал глава комитета.

Совершенствование иерархии

Принятым законопроектом вносятся поправки в законы "О судебной системе РФ", "О судах общей юрисдикции в РФ", "О военных судах РФ" и "О Верховном суде РФ". "В настоящее время возникла объективная необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции", - отмечается в сопроводительных документах. Как считают в Верховном суде, это позволит усовершенствовать иерархию построения судебной системы РФ, сформировав ее по четырехзвенному принципу.

По словам Крашенинникова, поправки продолжают судебную реформу, которая проводится в России с 1990-х годов. "Разделение судебных инстанций (апелляционной и кассационной) и выделение в отдельные надрегиональные суды - это очень важные, системные изменения, которые потребуют не один год на реализацию. Принятие законопроекта позволит обеспечить независимость и самостоятельность функционирования инстанций в судах общей юрисдикции, снизит коррупционные риски и влияние региональных связей", - заключил глава комитета.