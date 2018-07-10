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ГД приняла во II чтении законопроект о праве снимать мигрантов с учета по месту пребывания

Общество
10 июля, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Сейчас принимающая сторона в случае потери контакта с иностранцем не может снять его с учета

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором, основном чтении законопроект, которым предлагается дать принимающим иностранных граждан россиянам право снимать их с учета по месту пребывания. Инициатива была внесена в декабре прошлого года группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой ("Единая Россия").

Сегодня по закону принимающая сторона даже в случае потери контакта с иностранцем, которого поставила на учет по месту пребывания, не может снять его с учета, что, по мнению авторов инициативы, "является серьезным ущемлением права собственности и других прав на помещение". Более того, отмечают они, принимающую сторону могут оштрафовать в случае, если "иностранный гражданин проживает не по месту учета".

"В связи с этим основания для снятия с учета предлагается дополнить новым пунктом - утрата иностранным гражданином основания для учета по месту пребывания. Снятие с учета будет осуществляться на основании заявления принимающей стороны о снятии иностранного гражданина с учета по месту пребывания", - говорится в пояснительной записке.

Согласно предложенным ко второму чтению поправкам, в перечень оснований для снятия с миграционного учета также включается "факт убытия иностранного гражданина из места пребывания". Документом устанавливается, что уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания представляется "принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета непосредственно или через МФЦ, либо направляется почтой или в форме электронного документа".

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