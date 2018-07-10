Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума наделяет регионы полномочиями по надзору за состоянием аттракционов

Общество
10 июля, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Инициатива нацелена на защиту жизни и здоровья посетителей, отмечают разработчики законопроекта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором, основном чтении законопроект, наделяющий регионы полномочиями по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты депутатами Самарской областной думы в июне 2017 года.

"Законопроектом предлагается внести изменение, согласно которому к осуществляемым в настоящее время органами государственной власти субъектов РФ полномочиям в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники будет, в том числе, отнесен региональный государственный надзор в области технического состояния аттракционной техники", - говорится в пояснительной записке. Инициатива разработана для унификации и совершенствования правовой базы в данной сфере и нацелена на защиту жизни и здоровья посетителей.

Также к полномочиям органов власти субъектов РФ предлагается отнести госрегистрацию аттракционов, самоходных машин и других видов техники. При этом перечень требований к состоянию и эксплуатации аттракционов, а также порядок их регистрации и осуществления регионального государственного надзора за ними устанавливаются правительством РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
ОП РФ предлагает снижать пенсионный возраст родителей с учетом количества детей в семье
5
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
6
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
7
Мамонт Женя удивил ученых
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!