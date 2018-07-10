Госдума наделяет регионы полномочиями по надзору за состоянием аттракционов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором, основном чтении законопроект, наделяющий регионы полномочиями по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты депутатами Самарской областной думы в июне 2017 года.

"Законопроектом предлагается внести изменение, согласно которому к осуществляемым в настоящее время органами государственной власти субъектов РФ полномочиям в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники будет, в том числе, отнесен региональный государственный надзор в области технического состояния аттракционной техники", - говорится в пояснительной записке. Инициатива разработана для унификации и совершенствования правовой базы в данной сфере и нацелена на защиту жизни и здоровья посетителей.

Также к полномочиям органов власти субъектов РФ предлагается отнести госрегистрацию аттракционов, самоходных машин и других видов техники. При этом перечень требований к состоянию и эксплуатации аттракционов, а также порядок их регистрации и осуществления регионального государственного надзора за ними устанавливаются правительством РФ.