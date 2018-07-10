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Медведев констатировал снижение смертности на дорогах

Общество
10 июля, 13:57 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 10, июля. /ТАСС

Премьер отметил, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" свыше половины улиц и дорог городов-участников привели в нормальное состояние

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ГОРКИ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал снижение смертности на дорогах. Об этом он заявил, открывая заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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"Конечно, реализация проекта ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"] должна усилить не только транспортную связанность страны, но и снизить смертность на дорогах", - подчеркнул Медведев. "Позитивные сдвиги здесь тоже есть, число погибших в результате аварий постепенно снижается. Для этого, в частности, и была принята стратегия безопасности дорожного движения", - сказал премьер-министр.

Он напомнил, что в качестве целевого показателя был установлен низкий показатель смертности - не более четырех погибших на 100 тыс. человек. "Мы хотим добиться, чтобы гибель людей на дороге вовсе стала крайне редкой, поэтому должны создать такую инфраструктуру, которая позволит сохранить жизнь и здоровье всем участникам дорожного движения", - отметил Медведев.

Он добавил, что у Министерства транспорта есть предложение составить структуру национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из четырех федеральных проектов, которые охватят практически всю автодорожную инфраструктуру от магистралей в крупных городских агломерациях до региональных дорог, качество которых должно постепенно подниматься. Медведев отметил, что этот проект предусматривает внедрение новых технологий.

Глава правительства напомнил, что нацпроект по приведению автодорожной сети в порядок предполагает реконструкцию трасс и развязок, приведение их в нормативное состояние, что является залогом расширения пассажирских и грузовых перевозок. "Ряд шагов в этом направлении мы уже сделали в прошлом году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который был принят, напомню, в конце 2016 года, но тогда мы концентрировали основные усилия на крупных городах, где ситуация на дорогах традиционно сложная: пробки, проблемы с доставкой, негативное влияние на атмосферу", - сказал Медведев, сделав акцент на том, что все перечисленные факторы не лучшим образом влияют на развитие удобной городской среды.

В проекте приняло участие 31 агломераций в 36 регионах. По итогам 2017 года более половины улиц и дорог городов-участников было приведено в нормативное состояние. "Теперь мы планируем добиться изменений и в регионах в целом, снизить количество перегруженных и аварийно опасных участков, увеличить долю качественных трасс, так чтобы не менее 50% протяженности дорог регионального значения соответствовали нормативным требованиям", - сказал премьер.

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