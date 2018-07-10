Минюст предложил уточнить статус территориального самоуправления

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подготовило законопроекты об уточнении статуса организаций территориального общественного самоуправления (ТОС), а также об оказании им поддержки. Об этом во вторник на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации сообщил замглавы Минюста Денис Новак.

"Минюстом РФ подготовлены два законопроекта. Первый предусматривает внесение изменений в часть первую Гражданского кодекса", - сказал он. Замминистра отметил, что "отсутствие правовой формы ТОС как юридического лица" влечет за собой необходимость применения к таким структурам правил общественных организаций, что ограничивает их функции.

"Один из законопроектов предполагает признание ТОС отдельной организационно-правовой формой юридического лица", - пояснил Новак. Вторая инициатива позволит субъектам РФ на протяжении до двух лет оказывать органам ТОС поддержку "по аналогии с той, которую получают социально ориентированные организации".

Структуры ТОС сегодня создаются в пределах небольших территорий, в том числе в многоквартирных домах, в жилых кварталах, сельских населенных пунктах. "Территориальное общественное самоуправление - это как раз тот механизм, с помощью которого жители могут полноценно участвовать в решении вопросов, которые напрямую затрагивают их повседневную жизнь", - указал на заседании зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак. По его словам, "спектр сотрудничества" таких органов с местными властями может быть значительно шире. Со своей стороны глава комитета Совфеда по федеративному устройству Олег Мельниченко пообещал оказать Минюсту поддержку при работе над законодательным закреплением статуса ТОС.