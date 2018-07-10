Васильев доложил Путину, что в Дагестане за коррупцию наказаны более 200 чиновников

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Дагестане за коррупционные правонарушения привлечены к ответственности более 200 чиновников, доложил врио главы республики Владимир Васильев президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы больше 200 [человек], по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов, - отметил он во время рабочей встречи с главой государства. - Кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали". "Сейчас эта работа продолжается, поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас будет больше порядка и, самое главное, будут более эффективно использоваться средства, бюджетные в первую очередь", - добавил Васильев. Он напомнил, что эта работа по борьбе с коррупцией велась в том числе в рамках поручения президента. Для его исполнения в регионе работала группа из 48 прокуроров, которые выявили более 200 нарушений.

Васильев признался, что исполнение задач, которые Путин поставил перед властями республики, идет непросто. Он вспомнил о визите Путина в Дагестан, во время которого глава государства на встрече с жителями Ботлиха и Цумады потребовал больше внимания уделять вопросам эффективности расходования бюджетных средств. "Мы это продолжаем", - заверил глава региона. По его словам, в результате проверок, которые проводятся сразу несколькими структурами, в том числе правоохранительными, выявляются факты, которых власти "не видели раньше". "Например, шприц стоит у нас почти в пять раз дороже, чем [в среднем] по России, стенты в два раза дороже", - пояснил Васильев.

По его словам, для привлечения кадров власти республики проводят конкурсные процедуры, пытаясь сформировать подобие кадрового резерва, который есть у президента РФ. В Дагестане уже реализован первый этап этой работы, который позволил назначить 14 местных жителей на руководящие должности. "Мы приглашаем со всей страны специалистов и экспертов, - отметил глава региона. - Конечно же, отдаем предпочтение дагестанцам, тем профессиям, которые нам нужны".