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Васильев доложил Путину, что в Дагестане за коррупцию наказаны более 200 чиновников

Общество
10 июля, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Врио главы республики отметил, что в результате проверок выявляются факты, которых власти "не видели раньше"

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Президент РФ Владимир Путин и врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев

Президент РФ Владимир Путин и врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Дагестане за коррупционные правонарушения привлечены к ответственности более 200 чиновников, доложил врио главы республики Владимир Васильев президенту РФ Владимиру Путину.

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"Мы больше 200 [человек], по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов, - отметил он во время рабочей встречи с главой государства. - Кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали". "Сейчас эта работа продолжается, поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас будет больше порядка и, самое главное, будут более эффективно использоваться средства, бюджетные в первую очередь", - добавил Васильев. Он напомнил, что эта работа по борьбе с коррупцией велась в том числе в рамках поручения президента. Для его исполнения в регионе работала группа из 48 прокуроров, которые выявили более 200 нарушений.

Васильев признался, что исполнение задач, которые Путин поставил перед властями республики, идет непросто. Он вспомнил о визите Путина в Дагестан, во время которого глава государства на встрече с жителями Ботлиха и Цумады потребовал больше внимания уделять вопросам эффективности расходования бюджетных средств. "Мы это продолжаем", - заверил глава региона. По его словам, в результате проверок, которые проводятся сразу несколькими структурами, в том числе правоохранительными, выявляются факты, которых власти "не видели раньше". "Например, шприц стоит у нас почти в пять раз дороже, чем [в среднем] по России, стенты в два раза дороже", - пояснил Васильев.

По его словам, для привлечения кадров власти республики проводят конкурсные процедуры, пытаясь сформировать подобие кадрового резерва, который есть у президента РФ. В Дагестане уже реализован первый этап этой работы, который позволил назначить 14 местных жителей на руководящие должности. "Мы приглашаем со всей страны специалистов и экспертов, - отметил глава региона. - Конечно же, отдаем предпочтение дагестанцам, тем профессиям, которые нам нужны".

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