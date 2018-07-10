Дума поддержала уменьшение размера неустойки за просрочку алиментов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором, основном, чтении законопроект, предлагающий уменьшить размер неустойки за просроченную выплату алиментов.

В настоящее время при образовании задолженности алиментщик должен уплачивать неустойку в размере 0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, уменьшение размера неустойки законом не предусмотрено. Как отмечала автор инициативы, глава думского комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ), в адрес Госдумы поступают обращения граждан, жалующихся на то, что годовой размер неустойки составляет, соответственно, 182,5%. По ее словам, отсутствие законодательной нормы, позволяющей судам снижать размер неустойки, приводит к ее назначению в несколько миллионов рублей, что "практически невозможно выплатить", в результате должник оказывается в затруднительном материальном положении и прекращает платить алименты.

Текстом законопроекта с учетом поправок ко второму чтению предлагается внести изменение в ст. 115 Семейного кодекса, предусматривающее снижение процента неустойки, подлежащей выплате лицом, обязанным уплачивать алименты по решению суда: с 0,5% до 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Кроме того, Семейный кодекс дополняется следующим положением: "размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате алиментов". Также прописывается, что суд вправе освободить полностью или частично от уплаты образовавшейся задолженности по неустойке, если установит, что неуплата произошла из-за болезни или по другим уважительными причинам, а материальное и семейное положение алиментщика не дает возможности ее погасить.