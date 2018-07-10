Арктический плавучий университет вышел к Новой Земле из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июля. /ТАСС/. Десятый рейс Арктического плавучего университета (АПУ-2018) на судне "Профессор Молчанов" начался во вторник в Архангельске. Маршрут АПУ-2018 пройдет по акватории Белого, Баренцева и Карского морей, основные работы запланированы на северо-восточном побережье архипелага Новая Земля, передает корреспондент ТАСС.

Арктический плавучий университет это совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ходе рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям. В экспедициях на судне "Профессор Молчанов" участвуют ведущие ученые страны, а студенты различных вузов учатся работать в арктических полевых условиях. Для них также предусмотрен большой курс лекций.

"В юбилейную десятую экспедицию под названием Terrae Novae (Новая Земля) мы провожаем 58 исследователей с четырех континентов, из девяти стран: Россия, Италия, Нигерия, Сербия, Франция, Швейцария, Германия, Канада и Китай. Участники экспедиции - это студенты, аспиранты, научные сотрудники российских и зарубежных научных, научно- образовательных учреждений. Среди задач экспедиции - изучение малоисследованных территорий северной части архипелага Новая Земля, большой объем работ запланирован по биологическому мониторингу и оценке рисков для здоровья населения, связанных с передачей загрязняющих веществ через пищу", - сказала ТАСС ректор САФУ Елена Кудряшова.

24 дня в арктических морях

Рейс продлится 24 дня. "Образовательная и исследовательская программа будет более насыщенной, чем в предыдущие рейсы, когда экспедиция продолжалась 20 дней, и одновременно 24 дня - это не такой критический срок с точки зрения пребывания молодежи в замкнутом экспедиционном пространстве. Подчеркиваю, это не производственная практика, а плавучий университет, здесь необходимо учитывать, что длительное пребывание в море для непрофессиональных моряков - это достаточно тяжело", - сказал ТАСС руководитель экспедиции, проректор по международному сотрудничеству САФУ Константин Зайков.

Как отметил руководитель экспедиции, исследования запланированы как в море, так и на суше. "Научная программа у нас комплексная: гидрометеорологические работы, изучение характеристик атлантических водных масс в Баренцевом и Карском морях, определение возможных отклонений теплых течений в этих районах; метеорологические исследования, которые будут сфокусированы на изучении изменчивости параметров аэрозольно-оптических свойств атмосферы. Если первые исследования носят больше фундаментальный характер, то вторых большой обучающий компонент", - уточнил собеседник агентства.

По словам Зайкова, при изучении биоразнообразия Арктики даже возможны открытия. "У нас большая программа по исследованию птиц. И еще одно направление - изучение двукрылых насекомых. На восточном побережье Новой Земли они практически не изучались. Там, можно сказать, нога исследователя плотно не ступала, поэтому вполне возможны интересные открытия", - сказал он. Впервые восточное побережье Новой Земли будет изучено с точки зрения палеогеографии: в рейсе АПУ-2018 участвует группа геологов из Новосибирского государственного университета. "Восточное побережье Новой Земли для них тоже новая точка", - уточнил Зайков.

Как отметил руководитель экспедиции, будет проведен большой комплекс работ по описанию историко-культурных объектов побережья Новой Земли. "Для этого мы будем взаимодействовать с национальным парком "Русская Арктика", с нами идет группа специалистов парка. И в этих исследованиях будут принимать участие наши партнеры из Швейцарии: студенты из Швейцарии будут помогать описывать и фиксировать обнаруженные памятники, - сказал Зайков, отметив, что в экспедиции участвует более 20 человек из университетов Швейцарии. - Но это граждане разных стран, в том числе Нигерии, Франции, Испании, Сербии".

Зайков выделил работы по программе исследований загрязнения Арктики. "У нас интересный проект по изучению переноса высокотоксичных загрязняющих веществ по живой цепи: определение их концентрации вы рыбе, птице. Мы знаем, что некоторые загрязняющие вещества, которые обнаруживаются в Арктике, не производятся в Арктике: они, например, переносятся птицами с полей Юго-Восточной Азии, из других регионов. Есть высоко-летучие загрязняющие вещества, которые в силу своего малого размера могут распространяться очень далеко и нести угрозу для здоровья человека", - рассказал собеседник агентства.

Подготовка кадров для Арктики

Как отметил и. о. начальника Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов, проект АПУ имеет большое значение в подготовке кадров для работы в Арктической зоне РФ. "Этот проект - одно из направлений, когда мы напрямую выращиваем наш будущий кадровый потенциал, мы на практике даем молодым специалистам посмотреть, что такое работа непосредственно в Арктике. В теории это нельзя показать, это можно только попробовать", - сказал Ершов.

Инженер лаборатории арктического биомониторинга САФУ, аспирант Анна Трофимова идет в рейс плавучего университета уже в шестой раз. "Это моя шестая экспедиция в Арктику, в 2012 году, когда создавался проект, я совершенно не знала, что меня может ожидать, это была авантюра, о которой я еще ни разу не пожалела. АПУ делает тебя универсальным специалистом, невозможно изучать какую-либо отрасль науки автономно, здесь все перекликается", - рассказала ТАСС Трофимова.

С 2017 года участница экспедиции работает в лаборатории арктического биомониторинга, которая изучает риски здоровью населения, постоянно проживающего в районах Крайнего Севера. "Эта работа включает биологический, химический анализ образцов флоры и фауны, анализ состояния здоровья населения и, как следствие, разработку нормативных актов, направленных на обеспечение безопасности человека в Арктике", - уточнила собеседница агентства.

В этом году проект АПУ реализован на средства САФУ, взносы организаций-участников и при поддержке спонсоров. "В этом году поддержку проекту оказала компания "Норильский Никель", - отметил Зайков.

Как сказал Ершов, для развития проекта Арктического плавучего университета необходима государственная поддержка. "Это государственная программа подготовки молодых специалистов, она должна быть поддержана в том числе государством, она должна быть субсидирована в рамках госзадания. Она может субсидироваться как по линии Министерства науки и высшей школы, так и по линии Минприроды РФ и Росгидромета. На сегодняшний день ситуация сложилась такая: в этом году <…> не было выделено строки госзадания для плавучего университета, и они (САФУ - прим. ТАСС) были вынуждены искать внебюджетные источники на продолжение программы", - заметил Ершов.

Рейс АПУ-2018 завершится в Архангельске 2 августа.