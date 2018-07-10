Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жириновский выиграл у Грудинина 100 кг клубники и угостил ей журналистов в Госдуме

Общество
10 июля, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Спор лидера ЛДПР и экс-кандидата в президенты от КПРФ касался исхода матча сборных Бразилии и Бельгии на чемпионате мира по футболу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выиграл в споре у экс-кандидата от КПРФ на выборах президента России, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина 100 кг клубники и раздал ее в Госдуме. Шесть кг ягод достались парламентскому пулу журналистов.

"Он проиграл, честно послал сюда 100 кг клубники - самая лучшая в мире, никакой химии, прямо с поля. Дал команду раздать аппарату Госдумы, больше всего вам даю - килограмм шесть. Кушайте, вся помытая, хорошая... самая сладкая, самая вкусная. От души, от чистого сердца всем вам", - обратился лидер ЛДПР к корреспондентам, работающим в Госдуме.

По его словам, спор с Грудининым состоялся накануне четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу и касался исхода встречи команд Бразилии и Бельгии. В паре Бельгия - Бразилия Грудинин поставил на Бразилию, а Жириновский - на Бельгию. Бельгия обыграла бразильцев, напомнили в пресс-службе ЛДПР.

Жириновский оказался не столь удачлив в пари с Грудининым относительно игры команд Швеции и Англии. "Со шведами и англичанами я делал ставку на Швецию, хотел чтобы они выиграли, но проиграл. Послал ящик водки моей фирменной", - признался лидер ЛДПР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Жириновский, Владимир Вольфович
Страны
Россия Швеция Бельгия Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Трамп назвал Путина своим соперником
5
Федерация футбола Украины предложила Вукоевичу работу и компенсирует ему штраф ФИФА
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!