Жириновский выиграл у Грудинина 100 кг клубники и угостил ей журналистов в Госдуме

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выиграл в споре у экс-кандидата от КПРФ на выборах президента России, директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина 100 кг клубники и раздал ее в Госдуме. Шесть кг ягод достались парламентскому пулу журналистов.

"Он проиграл, честно послал сюда 100 кг клубники - самая лучшая в мире, никакой химии, прямо с поля. Дал команду раздать аппарату Госдумы, больше всего вам даю - килограмм шесть. Кушайте, вся помытая, хорошая... самая сладкая, самая вкусная. От души, от чистого сердца всем вам", - обратился лидер ЛДПР к корреспондентам, работающим в Госдуме.

По его словам, спор с Грудининым состоялся накануне четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу и касался исхода встречи команд Бразилии и Бельгии. В паре Бельгия - Бразилия Грудинин поставил на Бразилию, а Жириновский - на Бельгию. Бельгия обыграла бразильцев, напомнили в пресс-службе ЛДПР.

Жириновский оказался не столь удачлив в пари с Грудининым относительно игры команд Швеции и Англии. "Со шведами и англичанами я делал ставку на Швецию, хотел чтобы они выиграли, но проиграл. Послал ящик водки моей фирменной", - признался лидер ЛДПР.