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Кабмин утвердил новую цветовую гамму автомобилей полиции

Общество
10 июля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Теперь полицейские машины могут быть серо-синими

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило новую цветовую гамму автомобилей полиции, которые теперь могут быть серо-синими. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, наряду с прежней бело-синей гаммой, автомобили полиции могут быть и серо-синими, причем серый должен использоваться в качестве основного цвета.

Одновременно вводится новая цветовая гамма для машин Росгвардии. В нее включены белый и синий цвета. Кроме того, на автомобилях Росгвардии будут нанесены надписи "Росгвардия" и "Полиция", а также геральдический знак.

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